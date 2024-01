Enduro-WM in Riesa: "Letti" ist Briten-Trio auf den Fersen

Beim dritten Lauf der Super-Enduro-Weltmeisterschaft in Sachsen hofft Manuel Lettenbichler auf sein erstes Podest. Doch die Konkurrenz ist stark.

Es ist angerichtet. Nur zwei Monate nach dem Finale der Hard-Enduro-Weltmeisterschaft im erzgebirgischen Grießbach gibt sich die Elite der Extrem-Enduristen erneut ein Stelldichein in Sachsen. Doch diesmal ist nicht der Getzenwald Austragungsort des Kräftemessens, sondern ein künstlich angelegter Parcours in der Arena in Riesa.