Ex-CFC-Keeper Philipp Pentke beim 1. FC Köln: "Viel besser, als nur durch den Wald zu rennen"

Mit dem Wechsel hatte nicht jeder gerechnet - wohl nicht einmal er selbst: Torhüter Philipp Pentke, der mittlerweile 38 Jahre alt ist und von 2009 bis 2015 beim Chemnitzer FC spielte, hat bei Bundesligist 1. FC Köln einen Vertrag unterschrieben, nachdem er in Hoffenheim aussortiert wurde. Thomas Reibetanz hat sich mit dem gebürtigen Freiberger unterhalten.

Chemnitz/Köln. Freie Presse: Italiens ehemaliger Nationaltorhüter Gigi Buffon hat gespielt, bis er 45 Jahre alt war. Wie lange machen Sie noch?

Philipp Pentke: So lange, wie der Körper das noch mitmacht und ich noch Spaß daran habe. Und so, wie ich mich aktuell fühle, kann das noch eine ganze Weile dauern.

Freie Presse: Sie sind "nur" Ersatzkeeper - das aber bei einem Bundesligisten. Da ist doch im Training ordentlich Feuer drin.

Philipp Pentke: Ja, und genau das wollte ich auch noch einmal. Ich mag es, in jedem Training Vollgas zu geben - erst recht auf diesem hohen Niveau. Wenn ich irgendwann merken sollte, dass der Körper das nicht mehr mitmacht, hänge ich noch eine Saison ran - und danach ist Schluss.

Freie Presse: Sie geben in jedem Training Vollgas, sind aber, wie zuvor in Hoffenheim, nur die Nummer zwei. Nervt das nicht?

Philipp Pentke: Nein. Ich habe in meiner Karriere sehr viele Spiele gemacht, viel erlebt. Dass ich das, was ich so liebe, auch jetzt noch machen kann, ist ein großes Privileg. Und ich bin froh, noch einmal diese Chance bekommen zu haben. Ich will auch hier in Köln da sein, wenn ich gebraucht werde und dabei Stammtorhüter Marvin Schwäbe sowohl Feuer machen als auch ein guter Mitspieler sein. Das funktioniert gut.

Freie Presse: In Hoffenheim waren sie zuvor vier Jahre lang, Sie waren auch dort eine loyale Nummer zwei, haben mit 34 Jahren ihr Bundesligadebüt gegeben. Warum nicht dort auch das Karriereende?

Philipp Pentke: Das hätte ich mir durchaus vorstellen können, doch man hat bei der TSG anders geplant. Das ist im Profifußball so, das ist kein Problem. Ich hatte eine sehr gute Zeit dort.

Freie Presse: Und jetzt Köln. Wie das?

Philipp Pentke: Das ist schon ein bisschen verrückt. Ich habe über Kontakt zu Christian keller, den ich aus Regensburg kenne, die Möglichkeit bekommen, mich hier fit zu halten. Köln war auf der Suche nach einem zweiten Keeper, Trainer Steffen Baumgart wollte in der Vorbereitung ein komplettes Torhüterteam haben. Da haben also alle profitiert. Für mich war das natürlich viel besser, als nur durch den Wald zu rennen. Nach dem Trainingslager kam dann das Angebot.

Freie Presse: Apropos Steffen Baumgart. War er ein Faktor bei Ihrer Verpflichtung?

Philipp Pentke: Klar, redet der Cheftrainer da mit. Ich kenne ihn schon länger, mag seine direkte und klare Art sehr. Was das betrifft, sind wir uns ziemlich ähnlich. Wir wissen beide, was wir aneinander haben. Das passte sofort.

Freie Presse: Auch, was Karneval angeht? Baumgart brilliert da ja immer bei den Auftritten des FC ...

Philipp Pentke: Ich weiß schon, wo die Frage hingeht. So ein richtiger Karnevaltyp bin ich ja nicht. Und das in Köln. Aber bis dahin habe ich ja noch ein bisschen Zeit und kann mich darauf vorbereiten. Wobei ich sagen muss, dass wir auch mit Hoffenheim beim Karneval waren und sehr viel Spaß hatten. Ich weiß, dass man das mit dem, was hier in Köln los ist, nicht vergleichen kann. Aber ich kann mich schon anpassen. (lacht)

Freie Presse: Wo wir beim Karneval sind - verfolgen Sie noch, was rund um Ihren alten Verein, den Chemnitzer FC, derzeit so passiert?

Philipp Pentke: Ein bisschen schon. Ich habe noch viel Kontakt zu meiner Familie in der Heimat und zu meinen Freunden in Chemnitz. Aus der Ferne erlaube ich mir aber kein Urteil über das, was beim CFC so passiert. Was ich sagen kann: Ich finde es sehr schade, dass es dieser Verein einfach nicht schafft, wieder dorthin zu kommen, wo er hingehört. Also mindestens eine Liga weiter nach oben.