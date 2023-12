Ex-Spieler Nils Butzen über den FSV Zwickau: „Es war zu spüren, dass etwas schiefläuft“

Nach zwei Jahren bei den Schwänen verabschiedete sich Nils Butzen nach dem Abstieg Richtung Carl Zeiss Jena. Am Dienstag trifft er auf seinen alten Verein, den FSV Zwickau.

Herr Butzen, Sie haben in zwei Saisons beim FSV Zwickau viel erlebt, Höhen und Tiefen. Ist das Spiel etwas Besonderes für Sie?

Nils Butzen: Ja, ganz klar. Die Zeit in Zwickau ist ein Teil meiner jüngeren Vergangenheit. Ich freue mich mehr darauf als vielleicht auf ein anderes Spiel.

Wie ist die Gefühlslage, wenn Sie auf die aktuelle sportliche Situation bei Ihrem alten Verein schauen?

Die Situation war irgendwo absehbar. Es konnten keine erfahrenen Spieler - das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint - geholt werden, um vielleicht andere Ambitionen umzusetzen. Es war klar, dass sich diese Mannschaft entwickeln muss. Und zuletzt haben sie bereits einige gute Spiele abgeliefert, nur wurden sie dafür nicht immer

belohnt und stehen auf einem Abstiegsplatz. Ich würde mir schon wünschen, dass es entspannter in Zwickau zugeht. Eines ist aber auch klar: Es wurden Fehler gemacht, die dafür gesorgt haben, dass die aktuelle Situation jetzt so ist.

Können Sie die Fehler näher benennen?

Dazu war und bin ich nicht tief

genug in der Materie, dass ich sagen könnte, das genau war der Fehler und derjenige hat ihn gemacht. Aber in das letzte Drittligajahr, in dem ich ebenfalls meinen Anteil am Abstieg hatte, sind wir auch schon mit

finanziellen Problemen reingegangen. Da standen wir zum Beispiel am ersten Trainingstag mit dreizehn Leuten da. Es war zu spüren, dass

etwas schiefläuft. Die finanziellen Probleme können in dem Ausmaß nicht von einem Jahr aufs andere aufgetaucht sein. Es sei denn, es wurden im Vorfeld so viele Fehler gemacht, dass alles auf einmal kam. Klar ist, Fehler wurden gemacht, aber sie genau zu benennen, fällt mir schwer.

Besonders hart ist es für die FSV-Fans, die zuletzt einiges aushalten mussten ...

Für sie tut es mir am meisten leid.

Ihre Leidensfähigkeit - das kann ich nicht anders sagen - war wirklich krass. Wir haben im Abstiegsjahr so eine Scheißsaison gespielt. Zu Hause und auswärts haben wir ein paar schlimme Spiele abgeliefert. Aber selbst danach war noch so eine Geduld und positive Einstellung gegenüber den Spielern da. In anderen Vereinen hätten sie uns da durchs Dorf getrieben. Solch eine Rückendeckung zu bekommen und keinen zusätzlichen Druck, den größten macht sich jeder Spieler ohnehin selbst, das war und ist ein Riesenfaustpfand. Wie diese Anhänger zu ihrem Verein stehen, sieht man auch jetzt wieder. Der FSV Zwickau kann froh sein, solche Fans zu haben.

Haben Sie sich in Jena gut eingelebt?

Sehr gut. Ich bin ja Thüringer. Das vergisst man bei meiner langen sportlichen Vergangenheit, vor allem in Magdeburg, immer ein bisschen. Es ist auf jeden Fall schön, die Wege nach Hause sind kurz und

alles irgendwie nicht so fremd. Die Mannschaft hat mir prima geholfen. Kurzum: Ich habe nicht das Gefühl, dass ich erst so kurz hier bin.

Was erwarten Sie für ein Spiel gegen Zwickau?

Wir haben beim 0:1 gegen den Chemnitzer FC gemerkt, wie so ein Spiel laufen kann. Wir hatten Chancen, aber die 100-prozentige Effektivität, die wir zuletzt an den Tag gelegt haben, fehlte uns. Das muss besser werden, wenn etwas Zählbares herausspringen soll. Als Spieler habe ich aber immer schlechte Erinnerungen an Partien gegen Zwickau. Es war immer unangenehm. Spiele gegen Mannschaften, die irgendwo mit dem Rücken zur Wand stehen, sind tückisch. Ich denke, dass man das morgen auch sehen wird, das wird uns nicht locker von der Hand gehen. Gegen Zwickau, das wird

eklig wie immer sein.

Die Zweikämpfe werden ein entscheidender Faktor sein ...

Das steht außer Frage. Das ist Regionalliga, da geht es in erster Linie darum. Aber ich bin der Meinung, dass wir eine erfahrenere und auch gestandenere Mannschaft haben. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass in Zwickau viele Spieler dazugekommen sind, die ihre ersten Erfahrungen in der Regionalliga sammeln. Das darf man nicht vergessen - und das sollte schon ein Vorteil für uns sein. Aber man kann ihn nur nutzen, wenn man dafür einen gewissen Aufwand betreibt. Wenn wir diese Begegnung gewinnen wollen, dann müssen zuallererst die Basics stimmen. Ein Fußballfest erwarte ich deshalb nicht unbedingt.