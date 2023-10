"Faire Punkteteilung": Zufriedene Stimmen nach wildem Bundesliga-Spitzenspiel

Zwei Halbzeiten, zwei Gesichter: RB Leipzig holt ein 2:2-Unentschieden gegen Bayern München. Am Mittwoch wartet schon das nächste Topspiel.

Sogar in der Wortwahl waren sich die Kontrahenten nach dem Spiel einig. "Am Ende ist es eine faire Punkteteilung", sagte etwa Joshua Kimmich, Kapitän des FC Bayern München. Und Maro Rose, Trainer von RB Leipzig, befand: "Insgesamt finde ich, war das ein klasse Spitzenspiel am Samstagabend mit einer fairen Punkteteilung." Nur einer wollte sich...