FC Erzgebirge Aue: Diese vier Neuzugänge schlugen voll ein

Die neue Stärke des FCE: Eine qualitativ hochwertige Breite im Kader, die sich insbesondere durch Joker-Tore auszahlt - und durch Neuzugänge.

Aue. Vier Tore, drei Torvorlagen - in Summe sieben Torbeteiligungen von Einwechselspielern. Damit ist an jedem der bisher erzielten sieben Drittligatreffer beim FC Erzgebirge Aue ein Joker beteiligt. Es ist die neue Stärke der Veilchen - eine, die den Lila-Weißen enorme Qualität verschafft: "Die Jungs, die leider draußen sitzen müssen, weil wir nur elf Mann aufstellen können, haben alle eine brutale Qualität", sagte Mannschaftskapitän Martin Männel zuletzt nach dem Auswärtssieg bei 1860 München und den erneuten Torbeteiligungen von Einwechselspielern.

Eine Tatsache, die den Torhüter zu begeistern scheint: "Im Prinzip sind es vor der Saison 'No Names' gewesen. Sean Seitz ist einer, der es jetzt in die Startelf geschafft hat. Aber auch ein Joshua Schwirten oder Steffen Meuer - die haben so viel Qualität und müssen sich leider auf der Bank wiederfinden. Man sieht aber in den Minuten, in denen sie auf dem Platz stehen, dass sie zeigen wollen, was in ihnen steckt und dass sie sich einen Stammplatz erkämpfen wollen. Wenn es darin mündet, dass wir noch zwei Tore schießen, sind wir alle superhappy."

Trotz aller Begeisterung sei es für den Mannschaftskapitän jedoch nicht absehbar gewesen, dass sich diese Stärke bereits so früh in der Saison herauskristallisiere und die Neuzugänge so einschlagen würden: "Es ist für mich eine große Qualität, wenn man auch in der Breite des Kaders gut bestückt ist. Das war so nicht abzusehen, dass die im Sommer gekommenen Jungs in der Vielzahl gleich zünden", sagte Martin Männel, der deshalb auch Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich ein Lob aussprach: "Man muss unserer sportlichen Leitung dafür ein großes Kompliment aussprechen, die dort mit viel Augenmaß - sowohl charakterlich als auch fußballerisch -, richtig gut hingeschaut und gute Leute verpflichtet haben."

Sean Seitz: Einer dieser Spieler, der sofort eingeschlagen hat, ist Sean Seitz. Der temporeiche, technisch versierte Außenspieler war der erste Neuzugang, den der FC Erzgebirge Aue vermeldet hatte. Vom Südwest-Regionalligisten VfR Aalen gekommen, war der 21-Jährige vor allem als Alternative für den vermeintlich gesetzten Marvin Stefaniak vorgesehen. Doch durch dessen Ausfall zu Saisonbeginn landete Seitz in der Startelf - und diesen Platz behauptete er, durch Tore und viel Einsatz. Mit ihm haben die Veilchen einen Spieler gewonnen, der insbesondere im Umschaltspiel, aber auch durch seine Tiefenläufe, seine Eins-gegen-eins-Dribblings und seine Abschlussfreudigkeit bisher für viel Gefahr gesorgt hat.