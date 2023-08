FC Erzgebirge Aue: Entwarnung bei Rosenlöcher, schlechter Rasen in Essen sorgt dennoch für Unmut

Mit einem Punkt und einem Verletzten ist der FC Erzgebirge aus Essen heimgekehrt. Nach einer MRT-Untersuchung kann der Auer Verteidiger aufatmen.

Aue. "Der Saisonstart ist uns gelungen, mit vier Punkten aus den Partien gegen Ingolstadt und Essen kann ich sehr gut leben", sagte FCE-Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich am Sonntag nach Abpfiff des Drittligamatchs zwischen Gastgeber Rot-Weiss und den Erzgebirgern (1:1). Die 1:0-Führung der Auer durch Sean Seitz (17.) hatte Torben Müsel noch vor der Pause ausgeglichen (30.). Mehr Tore fielen nicht. "Ich bin zufrieden mit dem Punkt, mit dem Spiel nicht ganz so", schätzte Heidrich die Partie ein. "Wir hatten nicht viele Tormöglichkeiten, vor allem in der zweiten Halbzeit Probleme, uns zu befreien. Wir waren in Ballbesitz zu unruhig, teilweise auch ein bisschen schlampig. Auf der anderen Seite haben wir hinten so gut wie nichts zugelassen. Und man hat gesehen: Unsere Spieler sind fit, können auch in hitziger Atmosphäre gut gegenhalten."

Was von der Partie vor allem nachhallt, ist der extrem schlechte Zustand des Rasens im Stadion an der Hafenstraße. In der Sommerpause hatte RWE das Geläuf inklusive des Untergrunds komplett ausgetauscht und neuen Rasen gesät. Trotz der Regenfälle der vergangenen Wochen langte die Zeit nicht dafür, dass das Gras ordentlich anwachsen konnte. "Wir hatten die Probleme schon im Pokalmatch gegen den Hamburger SV, gegen Aue war es noch extremer. Das Thema muss in dieser Woche dringend auf die Agenda, da müssen wir etwas tun", bekannte auch RWE-Vorstandschef Marcus Uhlig.

Spieler beider Mannschaften blieben ein ums andere Mal in der Wiese hängen, die mehr und mehr zu einem Acker mutierte. Am schlimmsten erwischte es Linus Rosenlöcher. Der 22-Jährige bohrte sich in der 35. Minute nahe der Außenlinie beim Versuch, den Ball mit einer Grätsche im Spiel zu halten, in den Boden und verdrehte sich dabei das rechte Knie. Er versuchte noch weiterzuspielen, musste dann aber doch passen. Noch in Essen wurde am Montagmorgen eine MRT-Untersuchung des lädierten Gelenks durchgeführt. Zum Glück wurde keine schwerwiegende Verletzung diagnostiziert. Für die Heimpartie am Mittwochabend (Anstoß 19 Uhr) gegen Sandhausen fällt Rosenlöcher aber auf jeden Fall aus. Am Sonntag wurde der Linksverteidiger durch Kilian Jakob ersetzt, der diese Aufgabe sehr ordentlich meisterte.

"Der Platz war wirklich dazu geeignet, sich wehzutun", beklagte Heidrich. Und FCE-Coach Pavel Dotchev meinte: "Unter den Bodenverhältnissen hat auch das Spiel gelitten. Bei einem besseren Rasen hätten beide Mannschaften sicher noch besseren Fußball bieten können. Als wir vor dem Anpfiff rausgekommen sind, sah der Rasen klasse aus. Aber schon nach fünf Minuten war klar, dass das mehr Schein als Sein ist."