FC Erzgebirge Aue: Jörg Emmerich als Co-Trainer bestätigt

Aue.

Jörg Emmerich ist offiziell als Co-Trainer beim FC Erzgebirge Aue bestätigt worden. Wie der Drittligist am Mittwoch bekannt gab, rückt der 49-Jährige damit an die Seite von Chefcoach Pavel Dotchev. Bereits in der vergangenen Saison hatte Emmerich, der vor 20 Jahren zur Aufstiegsmannschaft in die 2. Bundesliga gehörte, interimsmäßig das Amt bekleidet.