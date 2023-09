FC Erzgebirge Aue: Marvin Stefaniak versteht die Pfiffe in Dresden nicht

Die Kulisse bei Dynamo war gewaltig, der Empfang für den ehemaligen Dresdner in Auer Diensten aber sehr unschön. Das störte ihn mehr als gedacht.

Nach dem Derby umarmten sich Stefan Kutschke und Marvin Stefaniak im Kabinengang. Am Sonntagabend war nach dem Dresdner 2:1-Sieg der Dynamo-Kapitän der Glücklichere, vor gut sieben Jahren jubelten sie noch ausgelassen gemeinsam. Da waren sie mit den Schwarz-Gelben in die 2. Bundesliga aufgestiegen, in der sie noch ein Jahr zusammen kickten,...