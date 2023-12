FSV Zwickau belohnt sich spät zum „verdienten Sieger“

Zwickau. Es läuft bereits die Nachspielzeit in der GGZ-Arena. Nach einer abgefälschten Ecke des FSV kam Torjäger Marc-Philipp Zimmermann am Fünfmeterraum zum Abschluss und versenkte den Ball zum Zwickauer Siegtreffer. Es war eine "absolute Wahnsinnsmoral von den Jungs", wie es Sportdirektor Robin Lenk nach dem Spiel beschrieb. Denn: Der FSV wollte nach acht sieglosen Regionalligaspielen mal wieder einen Dreier einfahren. Sie nahmen das Spielgeschehen an sich und drückten auf den Führungstreffer.

Jedoch mussten sie am Ende der ersten Halbzeit einen Dämpfer hinnehmen. Mit einer ihrer wenigen Offensivaktionen legten die Gäste aus Leipzig vor. In der 45. Minute startete Verteidiger Abou Ballo über die linke Seite. Im Strafraum fand er Stürmer Djamal Ziane, der den Ball nur noch über die Linie schieben musste. Wie schon in den vorherigen beiden Ligaspielen gegen Greifswald und Eilenburg lagen die Schwäne 0:1 zur Halbzeit zurück. Trainer Rico Schmitt hatte vor der Partie "mehr Wachheit, mehr Aufmerksamkeit" gefordert. Diese bekam er in den ersten 40 Minuten auch. Die Westsachsen waren in Zweikämpfen schneller und kamen durch Lucas Will (24. Minute) oder Routinier Mike Könnecke (26.) zu ihren Chancen. Jedoch schafften sie es nicht, den gegnerischen Torhüter Niclas Müller richtig ins Schwitzen zu bringen. Und so kam es, wie es kommen musste, dass der FSV erneut mit einem Rückstand in die Kabinen ging.

Kurz nach der Pause schlug die spielstarke Offensive der Gäste erneut zu und traf nicht einmal zwei Minuten nach Wiederanpfiff zum 2:0. Torschütze Ziane fand Luca Sirch im Rückraum. Doch trotz des 2-Tore-Rückstandes gaben sich die Westsachsen nicht auf. Theo Martens flankte in der 51. Minute auf Lucas Will, der per Kopfball zu seinem zweiten Saisontor kam. Für ihn ist es "unbeschreiblich geil, jetzt mal wieder einen Sieg zu holen. Wir haben so viele Unentschieden geholt und auch viel verloren", sagte er.

Der schnelle Anschlusstreffer war der Dosenöffner für die FSV-Offensive und der Beginn der Aufholjagd vor 4848 Zuschauern. Erst nach 84 Minuten kamen sie durch den eingewechselten Veron Dobruna zum Ausgleichstreffer. Im Strafraumgetümmel behielt er die Übersicht und brachte den Ball wuchtig im Netz unter. Den emotionalen Höhepunkt brachte Topscorer Zimmermann dann in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit seinem neunten Saisontor. Mit dem Sieg klettert der FSV nun zwei Plätze nach oben in der Tabelle und steht vorerst auf Rang 16.

Der Treffer von Einwechselspieler Dobruna unterstrich, dass sie das "Spiel gewonnen haben, weil wir eine starke Bank hatten", sagte Robin Lenk weiter: "Es freut uns alle extremst, dass wir endlich wieder einen Dreier einfahren konnten und als verdienter Sieger das Feld verlassen."