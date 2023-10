FSV Zwickau beschwört vorm Meuselwitz-Spiel den Zusammenhalt

Beim Vorletzten der Fußball-Regionalliga hat sich der Vorstand vorm Spiel am Dienstag zur aktuellen Situation geäußert. Was er von der Mannschaft einfordert und was er sich von den Fans erhofft.

Die Aussage des FSV-Vorstandes vor dem Auswärtsspiel der Fußball-Regionalliga am Dienstag beim ZFC Meuselwitz und dem Heimspiel am Sonntag gegen Eilenburg ist eindeutig: "Wir haben etwas gutzumachen!" So lautet der extra in Großbuchstaben verfasste letzte Satz einer Erklärung, in der sich das Gremium ausführlich mit der aktuellen sportlichen...