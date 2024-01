FSV Zwickau: Die Baustellen nach der Hinrunde und die Mutmacher für die Zukunft

Der Fußball-Regionalligist hat das Training nach der Winterpause aufgenommen. Wo gibt es die größten Reserven, was stimmt positiv? "Freie Presse" hat die Hinrunde analysiert.

Zwickau. Seit Donnerstag wird wieder geschuftet beim FSV Zwickau. Bis auf die verletzten Yannick Linnemann und Sonny Ziemer waren alle Akteure bei der Einheit auf Kunstrasen im Westsachsenstadion dabei. Bereits am 20. Januar startet der Regionalligist im Nachholespiel beim SV Babelsberg ins neue Punktspieljahr. Aktuell rangieren die Schwäne nach 17 Spielen (vier Siege, vier Remis, neun Niederlagen) mit einem Torverhältnis von 25:36 auf Tabellenrang 15. "Freie Presse" hat die Hinrunde analysiert.

Die Mannschaft

Die Qualität des Kaders muss entsprechend den damaligen Gegebenheiten beurteilt werden. Nach dem Abstieg war der neue Sportdirektor Robin Lenk einige Zeit handlungsunfähig. Der Verein stand in der Phase des personellen Neuaufbaus vor der Insolvenz, wurde erst durch die Crowdfunding-Aktion ("Fußball gehört den Fans") der Anhängerschaft gerettet. Das Budget für die Männermannschaft musste um 70 Prozent reduziert werden. Unter diesen Umständen konnte ein junges und williges Team, dem es insgesamt etwas an körperlicher Robustheit fehlt, verpflichtet werden: "Wir mussten damals einigen Spielern oder Beratern absagen und zweimal den Trainingsauftakt verschieben. Ich denke, dass es uns unter diesen Bedingungen gut gelungen ist, entwicklungsfähige Spieler zu holen. Natürlich musste sich auch erst ein Gerüst herausbilden", schätzt Lenk ein.

Dass einige Spieler aktuell aber auch in ihren Fähigkeiten limitiert sind, was zum Teil ihrer Unerfahrenheit zuzuschreiben ist, wurde ebenso deutlich. Trainer Rico Schmitt nannte es meist Naivität. Auffällig: Die als potenzielle Leistungsträger aus dem Abstiegsteam verbliebenen Mike Könnecke (hatte zu Beginn mit Verletzungsnachwehen zu kämpfen), Kapitän Davy Frick oder auch Yannic Voigt ragten leistungsmäßig aus dem Kader nicht heraus: "Mike und Davy bringen ihre Erfahrungen ein, sind auch im Training sehr wichtig. Sie machen die Mannschaft mit ihren konstanten Leistungen besser", sagt Lenk. Voigt besitzt durchaus Talent, kann zu einem Unterschiedsspieler werden. Er zählt aber trotz seiner Drittligaerfahrung mit 21 Jahren immer noch zu den jungen Profis. Vor allem in der Effizienz (ein Tor, zwei Vorlagen) kann er zulegen.

Der Trainer

Dass Robin Lenk in der damals ungewissen Situation mit Rico Schmitt einen drittligaerfahrenen Coach an die Mulde lotsen konnte, war ein Glücksfall. Der 55-Jährige behielt auch in schweren Phasen die Ruhe, blieb klar in der Analyse und stellte sich bei Niederlagen vor seine junge Mannschaft. Dass sich Rico Schmitt erst spät auf eine Nummer 1 im Tor festlegte, war auch der Last-Minute-Verpflichtung von Benjamin Leneis geschuldet: "Dass ich ihn dann gleich ins kalte Wasser geworfen habe, ist diskussionswürdig. Ich habe es damals aber mehr als Chance denn als Risiko gesehen", blickt der Chefcoach zurück. Für eine Beurteilung, ob er die Spieler langfristig besser machen kann, ist es ohnehin noch zu früh. Sollte der FSV den Klassenerhalt schaffen - wovon auszugehen ist - wird die kommende Saison diesbezüglich schon aussagekräftiger sein.

Das Abwehrproblem

36 Gegentore (Ligahöchstwert) sind nicht wegzudiskutieren. Nur zweimal in 17 Partien (zu Hause gegen Luckenwalde und Chemie Leipzig) kassierte der FSV kein Gegentor. Schmitt musste seine Abwehr oft aus Verletzungsgründen, wegen Sperren oder Krankheit verändern. Entsprechend der personellen Lage und je nach Gegner variierte er im taktischen System zwischen Vierer- und Dreierabwehrkette. "Im Idealfall setze ich auf eine Stammformation. Aber wir sind eine Entwicklungsmannschaft. Da muss man den Leistungsstand und den Trainingszustand im Kontext sehen, und natürlich die Ergebnisse", so Schmitt: "Maßstab für eine gute Abwehrleistung muss das Spiel in Jena sein. Da haben wir uns nicht so viele individuellen Fehler wie in einigen Spielen zuvor geleistet."

Die Entwicklung

Trainer und Kapitän sehen durchaus eine positive Entwicklung, auch wenn diese nicht immer in den Ergebnissen widergespiegelt hat. Die insgesamt ausbaufähige Bilanz beruht vor allem auf der langen erfolglosen Zeit auf fremden Plätzen (sechs Niederlagen in sechs Spielen), bis mit dem 5:2-Sieg bei Carl Zeiss der Bock umgestoßen werden konnte. Dennoch: Auch in dieser Partie leistete sich das Team einfache Fehler, die vom Gegner aber nicht maßgeblich bestraft wurden. Zudem lässt sich aus einem Spiel keine Trendwende ableiten.

Das Umfeld

Die Fans sind der große Rückhalt der Mannschaft. Durchschnittlich 5051 Zuschauer kamen zu den bisherigen Heimspielen in die GGZ-Arena, das sind nur unwesentlich weniger als in der Gesamtbilanz pro Heimspiel in der Vorsaison eine Klasse höher. Die neue Vereinsführung kann sich auf die Fahne schreiben, den Verein vor der Insolvenz gerettet zu haben. Um irgendwann aber wieder in höheren Sphären zu denken als nur den Klassenerhalt in Liga vier anzupeilen, müssen nach der Konsolidierungsphase die finanzielle Basis wieder wachsen und Visionen formuliert werden. Zum Beispiel, dass man in der Spielzeit 2025/26, wenn die Regionalliga Nordost erneut einen Direktaufsteiger hat, mit einem ambitionierten Team um den Aufstieg mitspielen kann. Dies würde vielleicht den einen oder anderen Sponsor mit ins Boot holen.

Die Mutmacher

Hoffnung auf zumindest kurzfristig bessere Zeiten macht die Art und Weise, wie der FSV im Paradies von Jena nach dem Anschlusstreffer zum 2:3 reagierte. Statt der zu erwartenden Zittereinlage in der Nachspielzeit blieb das Team in der Spur, legte sogar zwei Treffer nach. Mut macht auch, dass junge Spieler dazulernen sollten und dieser Prozess im weiteren Saisonverlauf vielleicht noch mehr zu erkennen ist. Und nicht zuletzt haben die Zwickauer mit Marc-Philipp Zimmermann einen treffsicheren Stürmer in ihren Reihen. "Zimbo" leistet trotz hauptberuflicher Belastung im Polizei-Schichtdienst Erstaunliches: Mit zehn Treffern in elf Startelfeinsätzen beweist er Torriecher und Kopfballstärke gleichermaßen. Zudem leistet er mit 33 Jahren ein enormes Laufpensum, ist in jeder Hinsicht ein Vorbild.