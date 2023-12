FSV Zwickau: Entwarnung bei Sonny Ziemer und der Wunsch des Trainers zu Weihnachten

Die Schwäne bestreiten am Dienstag ihr Nachholespiel in der Fußball-Regionalliga bei Carl Zeiss Jena. Der gesperrte Lucas Hiemann Torhüter entschuldigt sich bei den Fans.

Ein bisschen war Zwickaus Trainer Rico Schmitt in Weihnachtsstimmung verfallen nach der bitteren 0:1-Last-Minute-Niederlage am Freitag gegen den BFC Dynamo: "Wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre es, dass wir mal so ein dreckiges Spiel wie unser Gegner gewinnen", erklärte der Coach mit Blick auf die Nachholepartie am Dienstag (19 Uhr) in...