FSV Zwickau: Es scheint, als könne das Experiment tatsächlich gelingen

Nach dem 2:0-Sieg im ersten Heimspiel gegen den FSV Luckenwalde ist der FSV Zwickau vor allem erleichtert.

Zwickau. Der Blick auf den Sternenhimmel Freitagnacht, er hatte dann gar keine Überraschung parat. Der Mond, sofern er sich nicht hinter den schweren Regenwolken versteckte, hing hell im schwarzen Zwickauer Nachthimmel. Dabei hatte Rico Schmitt etwas ganz anderes angekündigt: "Heute Abend", sagte der Trainer des FSV Zwickau nach dem begeisternden 2:0 (1:0)-Heimsieg seiner Mannschaft über den FSV Luckenwalde, "da platzt kurz der Mond in der Kabine. Und morgen platzt wieder der Mond auf dem Trainingsplatz."

Was auch immer Schmitt damit meinte - das einzige, was wirklich drohte, war, dass so viele, die es mit dem FSV Zwickau halten, vielleicht vor Stolz auf ihre Mannschaft platzten. Diese zusammengewürfelte "Resterampe", wie Schmitt nicht abwertend, sondern mit großem Respekt über sein Team sprach, hatte bewiesen, wozu Teamgeist im Sport fähig sein kann. Dass es auch im Profifußball noch immer möglich ist, wirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten außer Kraft zu setzen. Dem FSV Zwickau war an diesem Abend erstmals das Kunststück gelungen, mit sportlicher Klasse und aufopferungsvollem Kampf, mit riesigem Willen und einer gewaltigen Unterstützung Grenzen zu verschieben.

"Das war ein Statement", fand Rico Schmitt: "4500 Zuschauer gegen Luckenwalde: Das zeigt, dass die Stadt, die Menschen hinter dem Verein und der Mannschaft stehen." Sein Team habe diese Begeisterung regelrecht aufgesaugt. Reingebissen, reingearbeitet hatte es sich nach größerer Nervosität jeweils kurz nach Anpfiff und Wiederanpfiff. Unaufhörlich nach vorn gepeitscht vom Anhang, der derart laut anfeuerte, dass man Angst haben musste, der Mond platze gleich über dem Stadion.

Die Tore zum 2:0 erzielten Jahn Herrmann (21.) und Theo Martens (59.), letzterer hörte gar nicht mehr auf zu strahlen: "Mein Treffer war nur das i-Tüpfelchen auf der Teamleistung heute", fand der 20-Jährige. In Greifswald war er aussortiert worden, in Zwickau schien Martens, der ein wenig so aussieht wie der junge Emil Forsberg, bereits sein Glück gefunden zu haben: "Ich habe noch nie so eine Ekstase wie nach meinem Tor empfunden", gestand Martens. In der Regionalliga, war er sich sicher, "da geht nicht mehr". Er meinte die gewaltige Unterstützung von den Rängen.

Diese ließ ihrer jungen Mannschaft schnell Flügel wachsen. Die Fans hoben sie mit ihren Gesängen auf die Schultern und trugen sie durch 90 intensive Minuten auf tropfnassem Boden. Mit jedem gewonnenen Zweikampf, mit jedem erfolgreichen Zuspiel wuchs das Selbstbewusstsein, die Sicherheit, das Vertrauen in sich selbst und in die Mitspieler. Deshalb war es richtig, dass Rico Schmitt, der Trainer, von einem "hochverdienten Sieg" seiner Mannschaft sprach die sich - und das ist die eigentliche Sensation - noch gar nicht so recht gefunden haben kann. "Seit vier Wochen schält sich ein Team heraus", fand auch der Trainer, "das sich im Drumherum immer mehr findet".

Die Spieler selbst, sie sprachen bereits von erstaunlichem Vertrauen in so kurzer Zeit, einer tollen Stimmung, einem besonderen Geist, der sich da bilde. Sicher, "das braucht noch seine Zeit", bremste der umfunktionierte Innenverteidiger Lucas Albert, den Schmitt kurzerhand in die Sturmspitze stellte. Und Jahn Herrmann, der mit Übersicht, Technik und erstaunlichen Ideen überraschte, sagte: "Es gab keinerlei Zweifel. Wir wussten, was wir können. Aber natürlich bedeutet der Sieg eine Riesenerleichterung." Er sei überglücklich, "dass wir das den Fans und uns selber beweisen konnten, dass wir in der Liga gut mitspielen können".

Auch der Trainer gestand, er kenne seine Spieler teilweise gerade einmal seit zwei Wochen. So wie Herrmann: "Jahn genoss eine tolle Ausbildung bei Bayern München, dann hat es ihn weggeschwemmt in den österreichischen Fußball", erzählte Rico Schmitt. Nun sei Herrmann wie so viele in Zwickau gelandet und könne in der Regionalliga allen beweisen, was er doch für ein guter, bislang missverstandener Fußballer sei: "Heute hatte er bereits viele sehr, sehr gute Momente", lobte Schmitt.

Herrmann war nicht der einzige. Auch die gesamte Defensive um Altmeister Davy Frick ließ fast nichts zu gegen eine Mannschaft aus Luckenwalde , die immerhin mit einem 6:0-Kantersieg in die Saison gestartet war. Und dann war da ja noch Benjamin Leneis zwischen den Pfosten, der ab und zu auf der Bank beim FC Augsburg sitzen durfte. Noch so einer von der Resterampe. Die Delle Regionalliga im Lebenslauf, sie soll auch für den Torwart zum Sprungbrett werden.

"Mich hat beeindruckt, dass jeder für jeden gekämpft hat heute. Dass sich die Mannschaft nach so kurzer Zeit schon als Einheit präsentiert hat", fand Robin Lenk, der Zwickauer Sportchef stolz. "Wir sind eine junge Mannschaft", sagte Theo Martens, der wie der Mond strahlte und strahlte. "Aber dass wir so schnell ein Team geworden sind, hätten vorher wenig Leute gedacht. Es freut mich so, dass wir das heute erstmals zeigen konnten."

Der echte Mond in Zwickau, er soll noch einige Male platzen, soviel ist sicher. Was auch immer das bedeutet.