FSV Zwickau gegen BFC Dynamo: Tumulte, Kartenfestival und Wortgefechte – was sich nach Abpfiff abspielte und die Beteiligten sagen

Die Schwäne verlieren in der Fußball-Regionalliga in der Nachspielzeit die Partie und Keeper Lucas Hiemann. Kapitän Davy Frick findet deutliche Worte.

Zwickau.

Die Partie in letzter Minute verloren, Profi Sonny Ziemer schwer verletzt sowie Keeper Lucas Hiemann und Spieler Lucas Albert am Dienstag in Jena gesperrt: Kaum einer der 3933 Zuschauer in der GGZ-Arena hätte wohl am Freitagabend in der 90. Minute des Regionalligaduells zwischen Zwickau und dem BFC Dynamo an diese verheerende Bilanz aus Sicht des FSV geglaubt. Das 0:1 war ein Spiegelbild der Saison, in der eine junge Mannschaft immer alles gibt, sich letztlich aber wegen eigener Fehler, naiven Abwehrverhaltens und fehlender Kaltschnäuzigkeit um den Lohn ihrer Arbeit bringt. Rico Schmitt nahm diesmal sogar das Wort Unvermögen in den Mund in Bezug auf die letztlich spielentscheidende Szene. Der erst 20-jährige Max Somnitz glich nach der Partie entsprechend einem Häufchen Unglück. Mit seinem ungeeigneten Abwehrversuch per Hechtkopfball hatte er den Gästen in der Nachspielzeit den Weg zum Sieg geebnet.