FSV Zwickau gegen Energie Cottbus: Kapitän Davy Frick spricht von einer "klaren Tätlichkeit"

Warum die Schwäne gegen ein abgezocktes Team aus der Lausitz ohne Ausbeute blieben. Die Stimmen zum Spiel.

Am Ende holte der Ex-Zwickauer in Cottbuser Diensten die Belohnung aus der FSV-Kabine. Einen Kasten Bier bekamen Filip Kusic und sein Team mit auf die Heimreise in die Lausitz. Am 2:0-Triumph der Gäste gab es am Ende auch nichts zu deuteln. "Ausgebufft, abgewichst - so wie einer spielt, der in Richtung Dritte liegt schielt", gab Davy Frick zu....