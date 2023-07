FSV Zwickau gewinnt Test bei Oberligisten

Der FSV Zwickau ist in Sachen Vorbereitung auf die bevorstehende Saison in der Fußball-Regionalliga Nordost ein weiteres Stück vorwärts gekommen. Das Team von Cheftrainer Rico Schmitt gewann am Samstag einen Test beim Oberligisten Bischofswerdaer FV verdient 2:0 (1:0) . "Ich bin mit der Art und Weise unseres Auftritts zufrieden. Wir hatten zwar...