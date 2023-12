FSV Zwickau holt die ersten Auswärtspunkte der Saison

Im Nachholespiel der Regionalliga gewinnt der FSV mit 5:2 (1:1) beim FC Carl Zeiss Jena - und das hochverdient.

Jena. Sechs Auswärtsspiele der Saison, bisher null Zähler, und nun im siebenten Anlauf der erste Sieg. Die Thüringer Bratwurst blieb nicht das einzige Stadionerlebnis für die Anhänger des FSV Zwickau beim vorweihnachtlichen Ausflug nach Jena. Auf der Stadionbaustelle nahe der Kernberge hieß es am Dienstag nach gut 90 Minuten 5:2 (1:1). Die Schwäne überwintern zwar in Abstiegsgefahr. Wenigstens dürfte der erste Auswärtstriumph die Stimmung unterm Christbaum heben.

Doch der Reihe nach: FSV-Trainer Rico Schmitt entschied sich für vier personelle Änderungen in der Startelf im Vergleich zur Last-Minute-Niederlage gegen den BFC Dynamo. Der Wechsel des Torhüters war zwangsläufig, da Lucas Hiemann eine Rotsperre absitzen muss. Bei den Feldspielern durften Jahn Herrmann, Felix Schlüsselburg und Lloyd Addo Kuffour für Yannic Voigt, den verletzten Sonny Ziemer und Luis Klein von Beginn an ran. Die Rot-Weißen hatten einen knappen Tag länger Regeneration als die Jenenser, die am Samstag wie die Zwickauer am Tag zuvor ebenso 0:1 (gegen den CFC) verloren hatten. Die Partie begann mit einem Feuerwerk der Gastgeber, allerdings gezündet von den Fans hinter dem Stadion.

In der Vierer-Abwehrkette der Gastgeber wirkten mit Kapitän Bastian Strietzel, mit Maurice Hehne (rechts) und mit Nils Butzen (links) auch drei ehemalige FSV-Profis mit. Bis zur 32. Minute hielt die auch dicht. Doch dann erzielten die Gäste den ersten Treffer. Nach einem Kopfballduell landete das Leder vor den Füßen von René Rüther. Der Verteidiger versenkte den Ball mit feinem Distanzschuss im linken Eck. Vor dem jubelnden FSV-Fanblock feierte der Profi das Führungstor, das erst das siebente in dieser Saison auf fremdem Rasen war. Zuvor hatten die Platzherren zwei gute Möglichkeiten. Doch Leneis entschärfte den Distanzschuss mit einer Flugeinlage. Danach rettete einer seiner Vorderleute auf der Linie nach einem Eckball.

Doch lange hielt die Führung des FSV nicht. Erneut nach einer Ecke köpfte Verteidiger Burim Halili zum 1:1 ins rechte Eck. Mit Wiederanpfiff war auf beiden Seiten zu spüren, dass sie das letzte Spiel vor der Weihnachtspause nicht verlieren wollten. Die Gäste allerdings hätten noch mit einer größeren Ausbeute heimkehren können. So traf Herrmann (64.) gleich mal Pfosten und Latte in einem Schuss. Richtig Maß nahm dann kurz danach Teamkollege Marc-Philipp Zimmermann. Mit seinem zehnten Saisontreffer brachte der Polizist sein Team wieder in Führung. Veron Dobruna legte zum 3:1 nach. Jena kam durch Löder noch einmal näher, doch Klein und Voigt sorgten in der Nachspielzeit für den deutlichen Endstand.

Fest steht schon: Das Stadion im Paradies wird mal ein Schmuckstück. Von außen ist es das schon. Bis zur kommenden Saison soll das Gröbste fertiggestellt sein. Im Nachholespiel am Dienstagabend sahen 6605 Zuschauer, darunter rund 700 Fans aus Zwickau, was es noch für eine knüppelharte Saison für den FSV wird. Zeit zum Luftholen bleibt in der Winterpause ohnehin kaum. Am 20. Januar geht es mit dem nächsten Nachholer in Babelsberg weiter. Am 28. Januar folgt das dritte Auswärtsspiel in Folge in Luckenwalde. Der Trainingsauftakt ist im neuen Jahr am 2. Januar geplant.