FSV Zwickau holt in Unterzahl zweiten Saisonsieg

Die Westsachsen mussten fast eine Halbzeit in Unterzahl spielen - noch dazu ohne Ihren Chefcoach Rico Schmitt auf der Bank.

Der FSV Zwickau hat sich in der Fußball-Regionalliga Nordost mit einer Energieleistung den zweiten Saisonsieg erkämpft. Obwohl das Team fast eine Halbzeit in Unterzahl agieren musste, bezwang das Team in der heimischen GGZ-Arena den FC Hansa-Rostock II vor rund 4.600 Zuschauern 3:2 (1:1).