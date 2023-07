FSV Zwickau holt Torjäger des VFC Plauen

Fußball-Regionalligist FSV Zwickau hat sich die Dienste von Lucas Will gesichert. Wie der Verein am Donnerstag vermeldete, hat der Stürmer in Zwickau einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Lucas Will ist in der Region kein Unbekannter: In der abgelaufenen Oberligasaison war der 24-jährige Angreifer der Top-Torjäger des VFC Plauen