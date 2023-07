FSV Zwickau kassiert klare Auftaktniederlage

Beim BFC Dynamo ging das Team von Rico Schmitt leer aus und musste eine deutliche 0:3-Niederlage hinnehmen.

Berlin. Der FSV Zwickau ist am Samstag mit einer Niederlage in die neue Saison der Fußball-Regionalliga Nordost gestartet. Das Team von Cheftrainer Rico Schmitt verlor beim BFC Dynamo vor 2826 Zuschauern 0:3 (0:1). Auch wenn sich Zwickau phasenweise gut verkaufte, war der Sieg der Berliner verdient. Das Spiel machte wie erwartet deutlich, dass es beim FSV noch viel Arbeit gibt. Vollen Einsatz zeigten die sehr vielen Zwickauer Fans, die ihr Team von der ersten bis zur letzten Minute unterstützten.

Früher Gegentreffer

Die Gastgeber übernahmen schnell die Initiative und wurden zügig belohnt. In der 9. Minute war es Rufat Dadashov, der Benjamin Leneis im Zwickauer Kasten nicht gut aussehen ließ und das 1:0 erzielte. Der FSV steckte diesen Tiefschlag allerdings gut weg und hielt dagegen. Nach einer knappen Viertelstunde war es Yannik Voigt, der die erste Chance für die Westsachsen hatte. Auch danach blieben in der Offensive nicht untätig. Allerdings wurden die Spieler in der Folgezeit deftig abgekühlt. Denn nach reichlich 20 Minuten begann es im Sportforum stark zu regnen. Dadurch verbesserte sich die Bespielbarkeit des Rasens auf keinen Fall. In der 38. Minute hatte Keeper Leneis, der erst in dieser Woche aus Augsburg nach Zwickau gekommen war, Glück.. Nach einer Angriffsaktion der Berliner knallte das Spielgerät an das Aluminium. Kurz vor dem Pausenpfiff konnte sich der 24-Jährige auszeichnen, indem er einen Schuss von Dadashov entschärfte.

Torhüter leistet sich Schnitzer

Der zweite Durchgang begann für Zwickau denkbar ungünstig. Fünf Minuten waren nach Wiederanpfiff gespielt, als der BFC auf 2:0 erhöhte. Torschütze war Tobias Stockinger, der aus der Distanz abgezogen hatte. Zwickau spielte zwar abschnittsweise ganz gut mit, aber in der gegnerischen Box fehlte es an der notwendigen Durchschlagskraft. Nach 70 Minuten verpasste es Lucas Albert ,den ersten Zwickauer Treffer zu markieren. Dann war es erneut der 23-Jährige, der eine Möglichkeit verbuchte. Aber er konnte die Vorlage von Voigt nicht erfolgreich verwerten. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff leistete sich FSV-Torwart Leneis einen Schnitzer und begünstigte somit, dass die Gastgeber auf 3:0 stellten und somit für die Vorentscheidung sorgten. In der Schlussphase versuchte es noch einmal FSV-Kicker Luis Klein mit einem Schuss, aber schließlich fuhr Zwickau ohne Tor und ohne Punkte nach Hause. (kbe)