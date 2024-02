FSV Zwickau muss Zwangspause einlegen

Nach drei Siegen in Folge sagt der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) die Partie bei Viktoria Berlin ab. Ein Routinier der Schwäne hätte gern gespielt.

Der FSV Zwickau muss nach drei Siegen in Serie in der Fußball-Regionalliga eine Zwangspause einlegen. Das für Sonntag (13 Uhr) geplante Duell bei Viktoria Berlin musste wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden. Am Freitagvormittag tagte die Platzkommission im Stadion Lichterfelde und fällte wegen des aufgeweichten Rasens das Urteil....