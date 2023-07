FSV Zwickau: Pleite im Test gegen Oberligisten

FSV Zwickau hat weiterhin viel Arbeit vor sich

Zwickau. Weiterhin liegt noch viel Arbeit vor dem FSV Zwickau, gegen Einheit Rudolstadt gab es am Dienstagabend eine Niederlage - und einen interessanten Testspieler zu sehen.

Der FSV Zwickau hat bis zum Start in die neue Saison noch viel zu tun. Das hat sich in einem weiteren Testspiel gezeigt: Auf der Sportanlage der SG Motor Thurm unterlag der Regionalligist dem FC Einheit Rudolstadt 1:2 (0:1).

Die Zwickauer hatten in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile, doch der Gegner aus der Oberliga Süd stand in der Abwehr sicher und ließ wenig zu. In der 30. Minute war es Sören Eismann, der Rudolstadt, in der abgelaufenen Saison auf dem 10. Platz der Abschlusstabelle notiert, 1:0 in Führung brachte. Der FSV blieb davon zwar grundsätzlich unbeeindruckt, konnte aber bis zur Pause für keine Resultatsverbesserung sorgen. Immer wieder fehlte es den letzten Pässen an der erforderlichen Präzision. In der zweiten Hälfte änderten sich die Kräfteverhältnisse kaum. Eine Viertelstunde vor Abpfiff holte Philipp Heller den Rudolstädter Niclas Fiedler im Strafraum von den Beinen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Maximilian Schlegel zum 2:0. Heller konnte nur noch verkürzen. Beim FSV Zwickau wirkte unter anderem Michel Ulrich als Probespieler mit, der erst seinen Vertrag beim Chemnitzer FC vorzeitig aufgelöst hatte.

"Es war ein perfekter Test, denn der ambitionierte Gegner hat uns das Leben sehr schwer gemacht", urteilte Zwickaus Chefcoach Rico Schmitt. Das Spiel sei ein gutes Training unter Wettkampfbedingungen gewesen. "Wir hätten den vielen Zuschauern gern etwas mehr geboten und den einen oder anderen Treffer mehr erzielt." (kbe)