FSV Zwickau: Routinier Mike Könnecke oder der mit den Hühnern kuschelt

Er ist der älteste Profi des Fußball-Regionalligisten. Im Sommer stand der Familienvater mit kaputtem Knie vor dem Karriereende. Aus seinem ungewöhnlichen Hobby schöpft er Kraft.

Zwickau. Wie schnell sich im Fußball himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt abwechseln können, hat Mike Könnecke letzten Sommer erlebt. Der mit 35 Jahren älteste Spieler des FSV Zwickau hatte sich im Endspurt der Abstiegssaison am Knie verletzt. Der zunächst für den Neuanfang vorgesehene Coach Ronny Thielemann wollte den Routinier nicht mehr. Das Kapitel Profifußball war für den am Meniskus operierten Mittelfeldakteur abgehakt. "Ich hätte mich nirgendwo anders mehr um einen Vertrag bemüht", sah der bei VW ausgebildete Werkzeugmechaniker seine Zukunft eher im Handwerk als auf dem Rasen.

Nur noch ein Teil Meniskus im Knie

Doch es kam anders: Thielemann warf das Handtuch in Zwickau, Robin Lenk wurde Sportdirektor und Rico Schmitt Trainer. Könnecke erhielt als einer der ersten Spieler einen Vertrag, als Altmeister sozusagen, der gemeinsam mit Kapitän Davy Frick die jungen Wilden führen soll. Für Könnecke eine lohnenswerte Aufgabe, inklusive Neuland in der Kabine: "Die Musikrichtung ist manchmal gewöhnungsbedürftig. Und wenn die Jungs über Instagram reden, bin ich raus. Aber es passt alles, wir sind eine tolle Truppe mit einer guten Mischung", sagt der Profi. Und das sieht man mittlerweile auch auf dem Rasen. Die ersten sechs Spiele verpasste der gebürtige Wolfsburger noch, nachdem er sich wegen der OP im Juli zunächst wieder im Training herankämpfen musste. Die letzten fünf Partien, von denen der FSV vier gewann, stand er aber wieder die volle Zeit auf dem Platz. Und das ist mindestens mal erstaunlich. Denn nach dem Eingriff fehlt ihm ein Teil seines Innenmeniskus im linken Knie.

Auf einen Einsatz und einen Sieg hofft Mike Könnecke auch am Samstag (16 Uhr/live MDR) im Topspiel gegen Rot-Weiß Erfurt, wenn sein Team an die Leistung vom 4:1-Heimsieg gegen Hertha II anknüpfen will. Es wird das 229. Pflichtspiel von Mike Könnecke für den FSV, zu dem er nach dem Aufstieg 2016 vom Rivalen aus Aue gewechselt war. Nach sieben Jahren Dritter nun also Regionalliga. Aktuell bringt er es bei elf Startelfeinsätzen auf eine Torvorlage. Doch auch an der Traumkombination zum 3:1 gegen die Hertha ist der Oldie in der Entstehung beteiligt gewesen, zur Freude seines wild an der Seite jubelnden Trainers. "Ich habe die Spieler danach gefragt, ob sie wahnsinnig sind, ob sie noch alle Latten am Zaun haben, so einen Fußball zu zeigen", verriet Schmitt, der seine Verzücktheit über das "Sahnetor" mittels TV-Originalkommentar in seinem WhatsApp-Status teilte.

Nicht alle Latten am Zaun trifft auf Mike Könnecke jedenfalls nicht zu. Das wäre auch fatal für sein leidenschaftliches Hobby, aus dem er neben seiner Familie Kraft schöpft. Denn in der Freizeit kümmert sich der 35-Jährige liebevoll um 18 Hühner, die er auch alle beim Namen ruft. "Sie sind unser Leben geworden. Ich kann das jedem empfehlen. Das sind ganz tolle, schlaue und liebe Tiere. Teilweise kuscheln sie mit uns", erzählt er über seinen im Garten selbst gebauten Hühnerstall mit übernetztem Grundstück. Manchmal bringt er auch für die Kollegen ein paar Eier mit in die Kabine.

Bei den Fans ein Stein im Brett

Schlau sollte sich auch jeder Fußballer im gehobenen Alter auf dem Rasen verhalten. Dort will jeder (unnötige) Weg wohlüberlegt sein. Und Eier braucht es auch, wie uns der berühmte Torhüter Oliver Kahn bereits gelehrt hat. Über seine Popularität bei den FSV-Fans braucht sich Mike Könnecke so oder so nicht zu sorgen. Spätestens seit seinem Siegtor gegen den Chemnitzer FC in der Drittligasaison 2019/20, das die Grundlage für den Nichtabstieg bildete, haben die Fans Mike Könnecke in ihr Herz geschlossen. So wie er Frau Elisa und Tochter Mira (10) - und natürlich seine Hühner.