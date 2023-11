FSV Zwickau rutscht trotz Remis auf den letzten Tabellenplatz ab

Schwere Zeiten für Fußball-Regionalligist FSV Zwickau: Trotz vieler guter Torchancen und mehr als einer Stunde in Überzahl, reichte es für die Elf von Rico Schmitt gegen Tabellenführer Greifswalder FC nur zu einem 2:2.

Ein Punkt in letzter Minute im Abstiegskampf. 2:2 spielte der FSV Zwickau gegen Spitzenreiter Greifswalder FC. Doch der Reihe nach: Im Vergleich zum 2:0-Pokalerfolg in Auerbach veränderte FSV-Trainer Rico Schmitt seine Startelf auf zwei Positionen. Für Lucas Will und Veron Dobruna, die zunächst auf der Bank Platz nahmen, durften Theo Martens...