FSV Zwickau: Schon wieder zehn neue Testspieler

Es ist fraglich, ob ganz am Ende Robin Lenk selbst überhaupt noch den Überblick behalten hatte. Zu viele Testspieler, zu viele, die vorzeitig wieder abreisten, manche, die kamen und gleich wieder gingen - es wurde unübersichtlich im Trainingslager des FSV Zwickau in Wesendorf in Niedersachsen vor der anstehenden Regionalligasaison.