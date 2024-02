FSV Zwickau: Sportlich sieht es gut aus - aber was sagen die Finanzen?

Der Fußball-Regionalligist hat nach wie vor Verbindlichkeiten. Der Sportdirektor glaubt nicht an eine Etat-Erhöhung zur neuen Saison, hält aber Ausschau nach potenziellen Neuzugängen.

Zwickau. Es läuft beim Fußball-Regionalligisten FSV Zwickau: Sechs Siege in sieben Partien hat das Team von Rico Schmitt seit dem letzten Spiel des Vorjahres in Jena (5:2) eingefahren. Mit elf Zählern Vorsprung auf den Vorletzten Berliner AK (hat ein Spiel weniger) schauen die Westsachsen inzwischen entspannter in Richtung Tabellenkeller. Maximal zwei Absteiger - abhängig davon, ob Halle den Klassenerhalt in der 3. Liga schafft - wird es nach Lage der Dinge geben. Ein guter Zeitpunkt also, um die Kaderplanungen für die kommende Saison zu forcieren. "Da sind wir bereits dabei. Wir führen Gespräche mit Spielern, deren Verträge auslaufen und schauen uns nach Verstärkungen um. Aber klar ist auch, dass wir sehen müssen, was wirtschaftlich möglich sein wird", sagt Sportdirektor Robin Lenk.

Neun Spieler mit auslaufenden Verträgen

Neun Spieler, darunter die Stammakteure Benjamin Leneis, Davy Frick, Mike Könnecke, Max Somnitz, Theo Martens und Marc-Philipp Zimmermann, besitzen ein Arbeitspapier nur bis Saisonende - der Rest steht bis 2025 unter Vertrag.

In puncto Finanzen wollte FSV-Vorstand André Beuchold auf Anfrage keine konkreten Zahlen nennen. Er verwies auf die Mitgliederversammlung, die am 23. März, am Vortag des Sachsenpokal-Viertelfinalspiels bei Fortuna Chemnitz, stattfinden wird: "Ich kann sagen, dass wir nach wie vor Schulden haben. Das ist so, und dieser Herausforderung haben wir uns damals bewusst gestellt", erklärt Beuchold. Zur Erinnerung: Erst eine Crowdfundingaktion der FSV-Fans, bei der rund 500.000 Euro eingesammelt wurden, hat den Verein gerettet. Rund zwei Millionen Euro betrug die Schuldenlast auch danach noch. Wie viel davon abgetragen wurde, lässt André Beuchold offen. Robin Lenk sollte die Zahlen kennen, um zu wissen, in welcher Kategorie er potenzielle Neuzugänge suchen kann. Schließlich soll diesmal die Kaderplanung früher beginnen und geordneter verlaufen als nach der Abstiegssaison mit dem Trainer- und Investorenchaos rund um Ronny Thielemann. Lenk sagt: "Ich würde mir eine kleine Budgeterhöhung wünschen, glaube aber, dass das illusorisch ist. Es wäre cool, wenn wir Mittel und Wege finden, dass der Etat wenigstens gleich bleibt."

FSV Tabellenzweiter in der Rückrunde

Wenn nicht, ist die Ausgangslage dennoch positiver als zu Saisonbeginn, als sich neun Spieler zum Trainingsauftakt trafen. Das Gerüst des Kaders steht, die zusammengewürfelte Truppe hat sich unter Trainer Rico Schmitt zu einer Einheit formiert. Und diese Mannschaft steht in der Rückrundentabelle hinter Greifswald auf Platz zwei (!). Noch stehen freilich zwölf Partien einschließlich des Nachholespiels bei Viktoria Berlin (20. März) an. Setzt sich der Aufwärtstrend fort, wäre das womöglich auch ein Argument, um als Spieler trotz der Verbindlichkeiten des Vereins in Zwickau anzuheuern. Außer Kraft setzen werden die Schwäne die Gesetzmäßigkeiten (Geld schießt Tore) der Branche aber nicht. Aus wenig viel zu machen, lautet jedoch der Anspruch, den die Sachsenring-Kicker in der ersten Saison nach dem Drittligaabstieg bisher gut umgesetzt haben - und das soll auch so bleiben.