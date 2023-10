FSV Zwickau verpasst auch in Meuselwitz die Wende

Der FSV Zwickau wolle nach dem 0:5 gegen die VSG Altglienicke auswärts die Trendwende einleiten und unterlag doch knapp gegen den ZFC Meuselwitz.

Meuselwitz. Der Tabellensiebzehnte der Regionalliga Nordost konnte in der bisherigen Saison in der Fremde noch nichts Zählbares mitnehmen - auch nicht in Ostthüringen, wo die Zwickauer eine 0:1-Niederlage einstecken mussten.

Die Westsachsen mussten auf den verletzungsbedingt fehlenden Kapitän Davy Frick verzichten, der schon am vergangenen Spieltag nicht in der Startelf stand. Derweil kehrte nach fast zwei Monaten Lucas Albert nach überstandener Kopfverletzung zurück, der für den ausfallenden Stürmer Marc-Philipp Zimmermann (5. Gelbe Karte) in die Spitze rückt.

Die Zwickauer waren mit dem Tempo der Meuselwitzer anfangs überfordert, konnten jedoch durch Yannic Voigt (12. Minute) oder Theo Martens (18.) offensive Nadelstiche setzen. Den Gastgebern gelang es häufig nicht, aus gefährlichen Positionen abzuschließen, weil die Zwickauer Abwehrkette im letzten Moment entscheidend stören konnte. Das Spiel fand hauptsächlich in der Mitte des Spielfeldes statt. Die Heimmannschaft wollte allerdings nicht das Risiko eingehen, offensiv noch drückender zu agieren und das gab den Schwänen die Möglichkeit, mehr in das Spiel hineinzufinden. Den gefährlichsten Abschluss der ersten Hälfte verbuchten sie durch Routinier Mike Könnecke (41. Minute), der einen herausgeköpften Ball aus 17 Metern volley zentral auf den Pfosten platzierte. Ein Wehmutstropfen der torlosen ersten Hälfte ist die frühe Auswechslung von Mittelfeldspieler Felix Schlüsselburg (22.), der einen Distanzschuss unglücklich abbekam.

Auch in der zweiten Hälfte startete ZFC Meuselwitz druckvoll und kamen im Fünfmeterraum nach Ecke (47.) zum Abschluss. Diesen konnten die Zwickauer kurz vor der Linie entschärfen. Die 2278 Zuschauer (Saisonrekord) sahen wie in den ersten 45 Minuten ein Spiel mit nur wenigen hochkarätigen Torchancen, das dem FSV aufgrund fehlender Offensivstärke zugutekam. 26 Gegentore in elf Ligaspielen - da sollte hinten im besten Fall die Null stehen. Offensiv kamen sie erneut besser ins Spiel, drangen jedoch nicht in den gegnerischen Strafraum ein. "Hinten die Null" zu halten, gelang den Zwickauern dann doch nicht. In der 82. Minute kam Andy Trübenbach nach Ecke aus kurzer Distanz zum Kopfball. FSV-Keeper Lucas Hiemann reißt vergeblich die Arme nach oben. Alles oder nichts lautete dann die Devise bei den Westsachsen, jedoch fehlte wie im bisherigen Spiel der gefährliche Abschluss vorm Tor. Fast kassierten sie kurz vor Schluss noch den zweiten Gegentreffer (88.) nach Abschluss von der Strafraumkante, der knapp am Kasten vorbeiging. Der FSV muss damit die sechste Niederlage im sechsten Spiel hinnehmen.