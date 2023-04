FSV Zwickau: Zahlenspiel als Mutmacher vor dem Nervenspiel

Der Fußball-Drittligist will am Sonntag gegen Essen nach dem Strohhalm im Abstiegskampf greifen. Schon einmal gab es in der Vereinsgeschichte eine wundersame Aufholjagd am Saisonende.

Auf der Suche nach dem Strohhalm im Abstiegskampf ist der FSV Zwickau fündig geworden: Auf seinem Instagramkanal erinnerte der Verein an die Spielzeit 1996/97, als der damalige Fußball-Zweitligist von den letzten sechs Partien fünf gewinnen und am Ende auf dem ersten Nichtabstiegsplatz die Klasse halten konnte. Trainer war damals Joachim Streich....