Fußball-Regionalliga: Derby zwischen Zwickau und dem CFC steigt am 8. Oktober

Chemnitz. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Spieltage 10 und 11 in der Regionalliga Nordost terminiert. Demnach steigt das Derby zwischen dem FSV Zwickau und dem Chemnitzer FC am 8. Oktober um 13 Uhr in der GGZ-Arena.

Zum 11. Spieltag empfangen die Himmelblauen am 20. Oktober (Freitag, 19 Uhr) den FSV Luckenwalde. Zwickau hat zwei Tage später ab 13 Uhr Altglienicke zu Gast. In der 3. Liga stand der Derbytermin für das Gastspiel von Erzgebirge Aue in Dresden (24. September/19.30 Uhr) bereits fest. Danach kommt am 1. Oktober (Sonntag/19.30 Uhr) Jahn Regensburg ins Erzgebirge. Die Veilchen setzen die Englische Woche mit der Partie in Münster (4. Oktober, 19 Uhr) fort, empfangen dann am darauffolgenden Samstag 16.30 Uhr Saarbrücken, bevor sie eine Woche später (14. Oktober/14 Uhr) bei Viktoria Köln antreten müssen. Am 22. Oktober (Sonntag, 19.30 Uhr) gastiert Ulm im Lößnitztal. (fp)

Termine Dynamo Dresden: 4.10., 19 Uhr: Halle (H), 7.10., 14 Uhr: 1860 München (A), 15.10., 13.30 Uhr: Ulm (A), 21.10., 14 Uhr: Münster (H).