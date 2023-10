Fußball: Regionalliga-Spieltag zeitgenau angesetzt

Der Chemnitzer FC spielt am 27. Oktober (19 Uhr) bei der VSG Altglienicke.

Chemnitz.

Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen des 12. Spieltages der Fußball-Regionalliga Nordost hervor, die der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) am Mittwoch veröffentlichte. Der FSV Zwickau tritt demnach am 31. Oktober (13.30 Uhr) beim ZFC Meuselwitz an. Die weiteren Spieltage 13 bis 16 sollen in der kommenden Kalenderwoche 42 zeitgenau terminiert werden. (fp)