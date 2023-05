Fußball-Sachsenpokal: FSV Zwickau will gegen Lok Leipzig ins Finale stürmen

Für die Schwäne bietet der Wettbewerb womöglich die letzte Chance, in dieser Saison etwas zu feiern. Auf was wird es am Dienstagabend im Bruno-Plache-Stadion ankommen?

Noch fehlt der Titel in der Vereinshistorie: Sachsenpokalsieger, FSV Zwickau. Das soll sich ändern - und zwar nicht erst seit dieser Saison. Aber in dieser Spielzeit, die schon am kommenden Wochenende mit dem Drittliga-Abstieg einhergehen könnte, wäre der Erfolg im Pokal besonders wichtig - gegen den sportlichen Frust und für die finanzielle... Noch fehlt der Titel in der Vereinshistorie: Sachsenpokalsieger, FSV Zwickau. Das soll sich ändern - und zwar nicht erst seit dieser Saison. Aber in dieser Spielzeit, die schon am kommenden Wochenende mit dem Drittliga-Abstieg einhergehen könnte, wäre der Erfolg im Pokal besonders wichtig - gegen den sportlichen Frust und für die finanzielle...