Fußball: Starker Hauptmann überragt bei Auftaktsieg von Dynamo Dresden

Die Elbestädter legen mit einem verdienten 3:1 (2:1) gegen Zweitligaabsteiger Bielefeld einen nahezu perfekten Start in die Saison hin und untermauern ihre Aufstiegsambitionen. Ein Manko gibt es jedoch.

Dresden. Angeführt von einem starken Hauptmann, alias Mittelfeldrenner Niklas Hauptmann, ist Dynamo Dresden perfekt in die neue Saison der 3. Fußball- Liga gestartet. 3:1 (2:1) siegten die Schwarz-Gelben am Samstag im Spitzenspiel vor knapp 30.000 Zuschauern völlig verdient gegen Zweitligaabsteiger Arminia Bielefeld und untermauerten ihre Aufstiegsambitionen.

Gemessen an den Chancen hätten die Elbstädter die Gäste von der Alm sogar mit einer Packung heimschicken müssen. Das sahen auch die Beteiligten so: "Der größte Kritikpunkt in den ersten 20 Minuten war, dass wir einfach zu wenig Tore gemacht haben. Wenn wir da 3:0, 4:0 führen, dann geht das total in Ordnung", resümierte SGD-Trainer Markus Anfang nach der Partie. Neu-Kapitän Stefan Kutschke meinte: "Das Einzige, was wir heute leider Gottes bemängeln müssen, ist die Chancenverwertung, dass wir Konter nicht gut ausgespielt haben. Das ist das Manko, welches uns auch begleitet."

Bei den Gastgebern standen mit Tom Zimmerschied im Mittelfeld und Robin Meißner im Angriff nur zwei Neuzugänge in der Startelf, ansonsten setzte Anfang auf bewährtes Personal. Das schließt auch Stefan Drljaca ein, der wir erwartet den Vorzug vor Kevin Broll erhielt und damit die alte und neue Nummer eins im Dynamo-Tor ist. "Donnerstag habe ich es in einem Gespräch erfahren. Es ist schön, dass man das Vertrauen geschenkt bekommt, in so einem Verein. Und dass man vor dieser Kulisse spielen darf, ist schon etwas sehr, sehr Besonderes", sagte der Keeper.

Arbeit bekam der 24-Jährige in zuerst nicht, dann hätte ihn der eigene Mann aber um ein Haar düpiert. Jakob Lewald fälschte eine Eingabe (23.) gefährlich ab, doch der Ball landete mit Drljacas Hilfe nur auf dem Tornetz. Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 1:0 für die Hausherren, nur 1:0. Dynamo beherrschte die Szenerie versiebte jedoch mehrere gute Chancen leichtfertig. So schüttelte Dennis Borkowski, der den Führungstreffer durch ein Eigentor von Semi Belkahia (14.) stark eingeleitet hatte, in der 20. Minute den Kopf über das eigene Unvermögen. Frei vor Torhüter Jonas Kersken spielte er den Ball ins Nirgendwo, statt zu den mitgelaufenen Kutschke oder Meißner. Da auch der agile Ex-Hallenser Zimmerschied gute Möglichkeiten (8./21.) ungenutzt ließ, musste für das 2:0 ein Elfmeter her. Belkahia foult Zimmerschied (36.) ziemlich ungeschickt, Kutschke versenkte das Leder sicher. Alles schien seinen Lauf zu nehmen, doch der Gegner wurde stärker und als Dynamo Sekunden vor dem Halbzeitpfiff einmal nicht aufpasste, Kevin Ehlers servierte Biankadi den Ball nach einem Freistoß auf dem Silbertablett, knallte der Armine den Ball zum Anschlusstreffer ins Netz. Bielefeld war wieder im Geschäft.

Das zeigte sich nach dem Wiederanpfiff. Die Gäste agierten jetzt mutiger, ohne vor dem Tor Bäume auszureißen. Dynamo stand kompakt und lauerte auf Tempogegenstöße und Fehler der Bielefelder. Einen davon nutzten sie in der 65. Minute. Zimmerschieds Eingabe fand diesmal den Fuß von Hauptmann, der zum 3:1 einschob. "Vor der Halbzeit kriegst du das 2:1 und weißt, wie Bielefeld aus der Kabine kommt. Deshalb war das 3:1 sicher sehr wichtig", sagte der 27-Jährige. Der zweikampfstarke Mittelfeldmann, der die ersten beiden Tore einleitete, war Dreh-und Angelpunkt des Dresdner Spiels, "Haupe", der von 2015 bis 2018 schon für Dynamo spielte und damals mit der Mannschaft auch aufstieg, mahnte an: "Vorher hätten wir schon das eine oder andere Tor mehr machen müssen."

Sei es drum. Mit dem Treffer des Sohnes von Ex-Bundesligaprofi Ralf Hauptmann - der Vater spielte auch zwei Jahre für den Chemnitzer FC - war der Widerstand der Gäste gebrochen. Als dann auch noch Kaito Mizuta Kutschke (67.) in die Hacken trat und die Rote Karte sah, bekamen die Dresdner die Partie vollends in den Griff und brachten den Sieg souverän über die Zeit.

Knapp 30.000 Fans dankten es ihren Lieblingen mit einem langen Jubelchor nach dem Abpfiff. Die Rufe der Fans aus dem K-Block veranlassten Stefan Kutschke sogar dazu, mitten im ARD-Interview zu fragen. "Ist es in Ordnung, wenn ich da hingehe?" Sprachs, stöpselt eilig das Mikro ab und ließ sich von den Fans feiern. Zurück blieb Moderatorin Stefanie Müller-Spirra. "So geht das halt, wenn man mit einem Dynamo-Kapitän reden will und der K-Block ruft. Dann geht der Stefan Kutschke halt vor", sagte sie sichtlich irritiert.