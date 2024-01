Handball-EM aus Expertensicht: Weshalb die Isländer im Spiel gegen Deutschland schwarzgesehen haben

Die deutschen Handballer sind mit einem wichtigen, aber knappen Sieg gegen Island in die Hauptrunde gestartet. Dabei stach Torhüter Andreas Wolff einmal mehr heraus, sagt der „Freie-Presse“-Experte, der aber auch die überraschend offensive Abwehr lobt.

Einer gegen alle. Das muss ich so sagen, wenn ich auf das Island-Spiel und Torhüter Andreas Wolff schaue. Er war der Garant für den Erfolg, nicht zum ersten Mal in diesem Turnier. 12 oder 13 Paraden sind klasse. Wenn ich an seine unglaubliche Physis denke, dann fällt mir sofort Klaus Weiß (Anm. d. Red.: 1974 Vizeweltmeister mit der DDR) von...