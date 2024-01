Handball-EM: So will Deutschland gegen Kroatien nachlegen

Eine gewaltige Steigerung der deutschen Handballer gegen Ungarn lässt sie nun wieder vom Titel träumen. Was vor dem Kroatienspiel einzig Sorge macht, sind die eigenen Leistungsschwankungen.

Die Köpfe hatten geraucht, berichtete Kapitän Johannes Golla nach dem Österreichspiel vom Videostudium. Nur 22 Tore, so viele vergebene Großchancen, so viele Selbstzweifel - der Druck, verriet Bundestrainer Alfred Gislason dem ZDF, sei "riesig" gewesen. Der wurde eher noch größer, als in der Nachmittagspartie Frankreich das Halbfinalticket...