Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft: Striegistaler Pilot fährt im ersten Jahr zum Titel

Beim IDM-Finale 2023 in Hockenheim hat Motorradrennfahrer Kevin Orgis den Gesamtsieg geholt. Im nächsten Jahr möchte er in die Topklasse aufsteigen.

Was sich bei Kevin Orgis in diesem Jahr nach und nach abgezeichnet hatte, ist nun eingetreten. Beim Finale der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) in Hockenheim holte sich der Arnsdorfer den Titel in der Rahmenserie Pro Superstock. In beiden Läufen waren nur zwei beziehungsweise ein Gaststarter vor ihm, sodass er zum vierten und...