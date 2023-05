Jubiläumsauflage des Rennsteiglaufes: Ein Vogtländer ist der Schnellste

Erik Hille gewinnt auf der Marathondistanz. Der beliebte Volkslauf findet eine Rekordbeteiligung.

Schmiedefeld. Erik Hille hat am Samstag die Marathondistanz beim 50. GutsMuths-Rennsteiglauf gewonnen. Der in Rodewisch geborene Vogtländer, der für LT Haspa Marathon Hamburg startet, benötigte 2:32:21 Stunden auf dem Weg nach Schmiedefeld. Der 34-Jährige verwies Tom Thurley (Potsdam) und Lokalmatador Marcel Bräutigam auf die Podestplätze.

"Ich brauchte mal eine Abwechslung von der stupiden Zeitenhatz auf der Straße. Im Herbst werde ich dann bestimmt wieder beim Berlin-Marathon starten", sagte Erik Hille, der im Vorjahr in der Hauptstadt mit 2:14:18 Stunden eine persönliche Bestzeit aufgestellt hatte. Bei den Frauen triumphierte in Thüringen Anne Barber (Berlin) in 3:07:42 h vor Sindy Kermer (Leipzig) und Laura Michel aus Rostock.

Die Jubiläumsausgabe des beliebten Volkslaufes hatte wie erwartet eine Rekordbeteiligung gefunden. Auf den verschiedenen Strecken waren 17.207 Aktive gestartet, von denen 16.915 ins Ziel kamen. (tp)