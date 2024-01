Julia Taubitz gewinnt bei Rodel-WM in Altenberg drei Medaillen: Auf die Erzgebirgerin ist Verlass

Der Druck auf den Schultern der Annabergerin war groß, die 27-Jährige hielt dem beeindruckend stand. Nur eine war am Sonntag noch ein bisschen besser.

Altenberg. Am Ende zierte das Gesicht von Julia Taubitz dann doch wieder ein strahlendes Lächeln. Mit drei Medaillen, darunter zwei goldenen, verließ die 27-Jährige am Sonntag die Rodelweltmeisterschaften in Altenberg. Dem Triumph im Sprintrennen vom Freitag ließ die Annabergerin zwei Tage später einen zweiten Platz im Einzelrennen folgen. Mit der deutschen Teamstaffel gab es zum Abschluss noch einmal einen frenetisch bejubelten Weltmeistertitel.

Nur Kleinigkeiten fehlten Julia Taubitz zum Gold-Hattrick. Im Damenrennen war die Österreicherin Lisa Schulte war eine Zehntelsekunde schneller als die Sächsin, die danach bekannte: "Ich freue mich über die Silbermedaille, aber ein bisschen wurmt es mich schon, dass ich heute in meine Rennen ein paar kleine Fehlerchen eingebaut habe und nicht meine Bestleistung abrufen konnte. Aber Lisa ist auch fantastisch gefahren, war nahezu unschlagbar."

Es war kein Wettbewerb wie jeder andere für die Athletin vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal: "Der Druck war schon sehr groß, so eine WM auf der Heimbahn ist dann doch etwas Besonderes. Jetzt bin ich froh, dass es vorbei ist." Dabei kann Taubitz mit Druck gut umgehen, fühlt sich wohl im Rampenlicht. Sie war das Postergirl dieser Titelkämpfe, auf dem Weg nach Altenberg konnte man alle 500 Meter Plakate mit Julia auf dem Schlitten am Straßenrand sehen. "Das gefällt mir, das genieße ich", sagte die Sportsoldatin und berichtet: "Vor einigen Jahren habe ich als Zuschauerin bei Fußballspielen in Aue öfter erlebt, dass Biathlet Erik Lesser vom Stadionsprecher begrüßt wurde. Da habe ich mir gewünscht, dass das bei mir irgendwann auch der Fall sein wird. Heute ist das der Fall. Auch das ist ein Teil meiner Motivation", sagt Taubitz, die schon mit 14 Jahren ins Sportinternat nach Oberwiesenthal gezogen war, nicht zu ganz großen Freude der Mutter. Heute ist Simone Taubitz wie die ganze Familie, wie die auch am Sonntag wieder zahlreich nach Altenberg gereisten Fans, stolz auf ihre Julia.

Die war 2012 bei der letzten Weltmeisterschaft im Osterzgebirge schon als Zuschauerin dabei. Und vor allem davon beeindruckt, wie eine zweifache Olympiasiegerin und sechsfache Weltmeisterin wie Sylke Otto sich mit der damals 15 Jahre alten Nachwuchsrodlerin abgab. Sylke Otto, bei den Spielen 2002 und 2006 auf dem obersten Treppchen, war und ist eines der großen Vorbilder von Julia Taubitz. Am Sonntag schaute die gebürtige Karl-Marx-Städterin, die 2007 ihre Karriere beendet hatte, dem Teenager von damals bei deren Medaillenfahrten zu.

Mit Ballermannmusik auf den Kopfhörern bereitet sich Julia Taubitz auf ihre Starts vor. "Etwas Fröhliches, das gute Laune macht." Etwas, das zu ihr passt. Das wird schon am nächsten Wochenende ebenfalls in Altenberg wieder so sein. Die Verschnaufpause ist nur kurz, der Weltcupzirkus dreht sich weiter. Da ist die Erzgebirgerin Titelverteidigerin, da führt sie die Rangliste auch in dieser Saison an. Fünf Rennen stehen aus, dann will Julia Taubitz mit der großen Kristallkugel um die Wette funkeln.

Die nächste erfolgreiche sächsische Rodlerin und potenzielle "Taubitz-Erbin" steht in den Startlöchern: Melina Fischer fuhr bei ihrer ersten WM gleich auch Rang zwölf und gewann damit in der U-23-Wertung Bronze. "Ich bin hochzufrieden", freute sich die 19-Jährige, "der zweite Lauf war echt schön. Und auch die Starts waren gut."