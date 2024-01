Kein Leihgeschäft mit dem Chemnitzer FC: Darum bleibt Luc Elsner beim FC Erzgebirge Aue

Der 20-jährige Nachwuchsstürmer des Fußball-Drittligisten FC Erzgebirge Aue trainierte zuletzt beim Lokalrivalen Chemnitzer FC mit, um sich für ein Leihgeschäft zu empfehlen, flog mit den Himmelblauen gar ins Winter-Trainingslager nach Belek (Türkei). Zu einem Wechsel kommt es dennoch nicht.

Aue. Der 20-jährige Nachwuchsstürmer des Fußball-Drittligisten FC Erzgebirge Aue, Luc Elsner, bleibt ein Veilchen. Das bestätigte FCE-Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich am Dienstag auf Nachfrage der "Freien Presse". Der Angreifer trainierte zuletzt beim Nordost-Regionalligisten und Lokalrivalen Chemnitzer FC mit, flog mit den Himmelblauen gar in das Trainingslager nach Belek, wo er den CFC-Cheftrainer Christian Tiffert zu überzeugen wusste. "Wir haben bei ihm durchaus gute Ansätze gesehen. Natürlich ist er mit 20 Jahren noch kein fertiger Spieler. Aber fakt ist, dass wir unseren Kader im Angriff besser aufstellen können", erzählte der Coach.

Ein Leihgeschäft galt als ernsthafte Option. Nun aber legte der FC Erzgebirge sein Veto ein. "Nach dem Ausfall von Maximilian Thiel sind wir der Ansicht, dass wir unsere Optionen dabehalten müssen", sagte Heidrich. Ohne Thiels Verletzung wäre ein Leihgeschäft wahrscheinlich gewesen.

Elsner, der die verschiedenen Nachwuchsmannschaften der Veilchen durchlief und vor Saisonbeginn einen Profivertrag erhielt, muss demnach weiter auf Pflichtspieleinsätze beim Drittligisten hoffen. Bislang kam der Rechtsfuß nicht über einen Kurzeinsatz in der 3. Liga sowie zwei Einsätze im Sachsenpokal hinaus. "Er hat sich gut gemacht. Aber es ist auch immer ein Spagat, Spieler im Training mit der Mannschaft zu fördern und am Wochenende spielen zu lassen. In seinem letzten Jahr in der A-Jugend hat er verletzungsbedingt nicht viel gespielt, deswegen würde ihm Spielpraxis grundsätzlich gut tun", sagte Heidrich und ergänzte: "Nichtsdestotrotz ist er hier an der richtigen Stelle und wir hoffen, ihn in nächster Zeit mit weiteren Einsätzen voranzubringen."