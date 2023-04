Kostenfrei ins Stadion? Das sind die Pläne von Aue, Zwickau und dem CFC

Fortuna Düsseldorf versucht sich an einer Fußball-Revolution und will Fans in der kommenden Saison freien Eintritt gewähren.

Düsseldorf/Chemnitz. Es ist nicht weniger als eine Revolution - sollte sich die Idee nicht noch als Marketing-Gag entpuppen: Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat angekündigt, mithilfe von Sponsorengeldern in Höhe von 45 Millionen Euro Fans kostenfreien Eintritt ins Stadion zu ermöglichen. Geplant sind bislang mindestens drei Heimspiele der Fortunen. Die strategische Neuausrichtung soll den Club zudem zurück in die Bundesliga führen. "Unser Ziel ist 17 Freispiele für alle", sagte Vorstandvorsitzender Alexander Jobst. "Wir hatten Stagnation in einigen Geschäftsbereichen. Dieses Projekt gibt uns Stabilität. Wir wollen ja auch einen wettbewerbsfähigen Kader aufstellen", so der 49-Jährige. "Das kann wirklich eine Revolution im Profi-Fußball auslösen", sagte Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller.

Neben Investitionen in den Profikader sollen 20 Prozent in den Nachwuchsbereich und den Frauenfußball gehen. Auch die digitale Infrastruktur und die Arena sollen mit 20 Prozent profitieren. Mit zehn Prozent wird der Breitensport in der Stadt gefördert.

Die Reaktionen anderer Clubs ist bislang eher zurückhaltend: "Das Modell ist für uns aktuell keine Option, weil wir aufgrund fehlender TV-Gelder auf die Zuschauereinnahmen angewiesen sind und keine Sponsoren dieser Größenordnung haben, die das abfedern könnten. Aber wir beobachten das interessiert", sagte etwa Christoph Antal, Sprecher des Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC. Ähnlich bewertet es der FC Erzgebirge Aue: "Das ist in der 3. Liga nicht umsetzbar. Bei uns machen die Eintrittsgelder 20 Prozent der Gesamteinnahmen aus. Darauf sind wir angewiesen, das kann kein Sponsor ausgleichen. Aber wir denken für unsere letzten zwei Heimspiele dieser Saison auch über eine Zuschaueraktion nach", so Vorstandsmitglied Robert Scholz. Was er damit im Detail meint, möchte Aue bald bekannt geben.

Bundesligist RB Leipzig ließ verlauten, dass "ein ähnlicher Schritt derzeit kein Thema" sei. Nach Informationen der "Leipziger Volkszeitung" nimmt RB pro ausverkauftem Heimspiel 1,5 bis 2 Millionen Euro ein. Detailiertere Informationen erhofft sich Drittligist FSV Zwickau: "Für uns ist es schwer, das Vorhaben zu bewerten, weil wir das Konzept nicht genau kennen", sagt FSV-Geschäftsführer Marvin Klotzkowsky. "Was wir sagen können, ist, dass beim FSV Zwickau der Bereich Ticketing mit die größte Einnahmequelle und auch eine feste Plangröße bei der Lizenzierung darstellt."

Norman Pilling, Fanbeauftragter des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau, verweist auf bestehende Gratisangebote für Zielgruppen wie Feuerwehrleute und Rettungskräfte: "Vielleicht macht es Sinn, künftig über einen Familientag nachzudenken", so Pilling. "Wir beobachten die Idee der Düsseldorfer mit Interesse und werden die Entwicklung im Auge behalten", heißt es dagegen zurückhaltend von den Bundesligabasketballern der Niners Chemnitz. (fp)