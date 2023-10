Majetschaks krummes Ding bringt Erzgebirge Aue wieder in die Spur

Die weite Fahrt hat sich gelohnt: Mit drei Punkten im Gepäck kehrt der FC Erzgebirge Aue aus Freiburg zurück. Der Sieg fiel knapp aus, war aber hochverdient.

Freiburg. Vor dem Anstoß nur Elfter, nach dem Abpfiff schon wieder Vierter: Mit einem 1:0 (1:0)-Auswärtssieg beim SC Freiburg II ist der FC Erzgebirge am Sonntagabend in der 3. Liga wieder ins obere Drittel geklettert. Da wollen die Auer bleiben, da fühlen sie sich wohl.

Für den FCE war es schon das sechste (und zumindest vorerst letzte) Sonntagabendspiel der Saison. Rund 300 Auer Fans hatten sich trotzdem mit auf den weiten Weg gemacht. Und ihre Reise nicht bereut. Insgesamt wollten nur knapp 2000 Zuschauer die Partie im Dreisamstadion sehen. Schuld war neben dem für die Gäste weiten Weg zu einem sehr ungünstigen Termin das parallel laufende Match der Freiburger Bundesligaprofis in Leverkusen.

Zwei Änderungen an seiner Startelf nahm FCE-Trainer Pavel Dotchev im Vergleich zur 1:2-Heimniederlage genau eine Woche zuvor gegen Ulm vor: Linus Rosenlöcher ersetzte Kilian Jakob auf der linken Abwehrseite, Omar Sijaric stürmte anstatt Sean Seitz auf der rechten Außenbahn.

Das Match begann mit um Spielkontrolle bemühten Gästen, ein paar Flanken in den Freiburger Strafraum und einem Kopfball von Marco Schikora, der aber eine sichere Beute von SCF-Keeper Benjamin Uphoff wurde (6.). Für die Hausherren prüfte Ryan Johansson den Auer Schlussmann Martin Männel mit einem Flachschuss - auch das kein Problem (10.). Mika Baurs Versuch ging ein paar Meter am linken Pfosten des FCE-Kastens vorbei (24.). Schikoras zweiter Kopfball ging auf der anderen Seite drüber (27.). Die Erzgebirger eroberten meist recht schnell den Ball von den Breisgauern, schenkten ihn mit etlichen Fehlpässen und Ungenauigkeiten aber oft zu schnell wieder her. Rosenlöcher fasste sich dann mal ein Herz, zog aus der Distanz ab - ein toller Schuss, den Uphoff in höchster Not mit einer Hand aus dem Winkel fischte und zur Ecke lenkte (29.).

Einer der zahlreichen Standards brachte kurz darauf die Führung: Marvin Stefaniak zirkelte einen Freistoß von der rechten Seite in den Strafraum auf Erik Majetschak, der ihn halb mit dem Kopf, halb mit der Schulter ins Tor bugsierte - das umjubelte erste Saisontor für den 23-Jährgen (33.). Kurz vor der Pause hatte Marcel Bär nach Vorarbeit von Boris Tashchy sogar das 2:0 auf seinem rechten Fuß, verzog allerdings (45.). So ging es mit dem knappen Vorsprung in die Kabine.

Heraus kamen die Veilchen mit dem Vorsatz, nichts wegzuschenken, die Gastgeber nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Das gelang ganz gut, der FCE war jetzt klar Chef auf der Wiese. Was er allerdings versäumte, ist, den Deckel auf die Partie zu setzen. In der Nähe des Freiburger Tores kam kaum ein Zuspiel beim Mitspieler an. Und wenn doch, war der Abschluss (Tashchy/70. Pepic/74., Sijaric/75.) nicht gut genug.

Und so wurde es doch wieder eine Zitterpartie. Freiburg ging mehr Risiko, gab die Zurückhaltung auf, kam zu Eckbällen, Freistößen, Strafraumszenen. Aber gegen letztlich souverän verteidigende Auer nicht zum Ausgleich. Nach der fünften und letzten Minute der Nachspielzeit war der Sieg für Dotchevs Männer in trockenen Tüchern.

Mit drei weiteren Punkten auf dem Konto und dementsprechend wahrscheinlich ganz guter Stimmung im Bus ging es noch in der Nacht die 600 Kilometer zurück nach Aue. Zeit zum Durchpusten gibt es nicht. Schon am Dienstag (Anstoß 13 Uhr) stehen die Erzgebirger erneut auf dem Platz, dann im Sachsenpokal bei Stahl Riesa.

Statistik

Freiburg II: Uphoff - Fallmann, Bichsel (80. Wörner), Bourebari (V), Fahrner (V) - Allgaier (64. Pellegrino), Müller, Lienhard (64. Stark) - Johansson, Breunig (41. Al Ghaddioui), Baur (80. Lungwitz). Aue: Männel - Danhof, Majetschak, Vukancic (V), Rosenlöcher - Schikora, Pepic - Sijaric (75. Seitz), Tashchy (75. Schwirten), Stefaniak (79. Meuer) - Bär (89. Thiel)

SR: Ballweg (Zwingenberg). Zu.: 1938. Tor: 1:0 Majetschak (33.).