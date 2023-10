Man City: Diese Statistik spricht für RB Leipzig

Noch nie hat RB zu Hause gegen die Briten verloren

So richtig eingeplant, war diese Niederlage für Manchester City nicht. Gegen den Abstiegskandidaten Wolverhampton Wanderers ging so ziemlich alles schief, was schief gehen kann. Erst ein Eigentor, später noch einen Treffer des Ex-RB-Spielers Hee-chan Hwang - am Ende stand eine 1:2-Pleite vor dem Champions-League Duell in Leipzig (Mittwoch, 21...