MotoE: Brandgefährlich oder heiße Action?

Die MotoE kehrt nach 2019 an den Sachsenring zurück, ist nun offiziell eine WM-Rennserie. Feuerwehrleute gehören zur Sicherheit dazu wie die Batterien an den Bikes. In der Königsklasse will Marc Marquez auf den Thron zurück.

Nach 2019 gastiert zum zweiten Mal die MotoE-Weltmeisterschaft am Sachsenring. In den vier Jahren hat sich viel verändert. Die E-Bikes sind nicht mehr vergleichbar mit jenen vor vier Jahren. "Freie Presse" beantwortet die wichtigsten Fragen zur Rennserie und hat nachgehakt, welche Anstrengungen der Veranstalter in Sachen Nachhaltigkeit unternimmt. Nach 2019 gastiert zum zweiten Mal die MotoE-Weltmeisterschaft am Sachsenring. In den vier Jahren hat sich viel verändert. Die E-Bikes sind nicht mehr vergleichbar mit jenen vor vier Jahren. "Freie Presse" beantwortet die wichtigsten Fragen zur Rennserie und hat nachgehakt, welche Anstrengungen der Veranstalter in Sachen Nachhaltigkeit unternimmt.