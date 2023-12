Nach Sieg bei Borussia Dortmund: Fehlende Klarheit trübt die Leipziger Freude

In einem echten Topspiel gewinnt RB Leipzig mit 3:2 gegen Borussia Dortmund. Mit erneut fehlender Chancenverwertung machten sich die Leipziger das Leben unnötig schwer und trübten so ein wenig die Freude

Am Ende sah Marco Rose die Schuld bei sich. "Das muss ich auf meine Kappe nehmen", sagte er nach dem 3:2-Erfolg seines RB Leipzig bei Borussia Dortmund. Die Punkte festigen den für die RB- Finanzen so wichtigen Champions League-Tabellenplatz 4 und bringen den BVB auf Abstand. Gleichzeitig kann Rose mit dem Auftreten seiner Mannschaft nicht so...