Nach Walter-Aus beim HSV - kommt jetzt Baumgart?

Trainer Tim Walter muss beim Hamburger SV gehen. Doch er hinterlässt auch Spuren. Sportvorstand Jonas Boldt setzt bei der Nachfolge vorerst auf eine interne und nicht auf eine prominente Lösung.

Hamburg.

Mit ernsten Gesichtern und sichtlich betreten gingen die Spieler des Hamburger SV auf den Trainingsplatz gleich neben dem Volksparkstadion. Dort stand ihnen am Nachmittag in Merlin Polzin der bisherige Assistenztrainer in neuer Rolle gegenüber.