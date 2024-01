Nach Zerstörungswut der Lübeck-Fans: Für den FC Erzgebirge Aue "ist die Sache nun erledigt"

Nach dem Heimsieg über den VfB Lübeck am Samstagabend erfuhr der Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue von Zerstörungen im Sanitärbereich des Gästeblocks im Erzgebirgsstadion. Im ersten Moment herrschte Ärger, nun ist die Sache bei den Veilchen kein Thema mehr.

Aue. Es war die Sache, welche die Freude über den Heimsieg des Fußball-Drittligisten FC Erzgebirge Aue am Samstagabend ein wenig getrübt hatte. Mitgereiste Fans des VfB Lübeck hatten wohl bereits vor dem Anpfiff den Sanitärbereich im Gästeblock des Erzgebirgsstadions zerstört. "Reiner Vandalismus", hatte sich FCE-Vorstandssprecher Robert Scholz dementsprechend geärgert.

Wenige Tage später ist der Ärger verflogen. "Am Samstag war es ärgerlich, aber nun ist das für uns kein Thema mehr", erklärte Pressesprecher Lars Töffling. Es handle sich um einen Versicherungsschaden im kleinen vierstelligen Bereich. Bis zum Heimspiel am kommenden Wochenende gegen den TSV 1860 München (Samstag, 14 Uhr) werde der Schaden behoben und neue Waschbecken installiert. "Damit ist die Sache erledigt", so Töffling.

Im Internet wurde der Vorfall unter der Anhängerschaft des FC Erzgebirge Aue heiß diskutiert - unter anderem auch wegen des in zweieinhalb Wochen im Erzgebirgsstadion stattfindenden Sachsenderbys zwischen den Veilchen und Dynamo Dresden. Die einen forderten Dixi-Toiletten, die anderen zusätzliches Sicherheitspersonal. Umsetzbar sei beides nicht, weshalb die Reparaturen alternativlos seien. Dennoch: "Es ist super, dass sich die Fans engagieren und Gedanken machen", sagte Töffling.