Neues Format im Skisprung-Weltcup: Was verbirgt sich hinter dem Super-Team-Wettbewerb?

Im kommenden Weltcupwinter wird der Super-Team-Wettbewerb, der bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand im Programm verankert ist, mehrmals durchgeführt. In Wisla, Zao (Damen), Lake Placid und beim Skifliegen in Oberstdorf ist das Event, bei dem zwei Springer oder Springerinnen pro Nation teilnehmen, praktiziert.