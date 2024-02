Nordische Junioren-WM: Gold, Gold, Gold - Sachsentrio jubelt über erste Medaille in Planica

Nach dem medaillenlosen Auftakt der Langläufer feiern die Kombinierer-Asse einen Start-Ziel-Sieg. Die deutschen Skispringerinnen gingen im Einzel leer aus.

Jubel in Oberwiesenthal, Klingenthal, Sohland und Thüringen: Die Kombinierer-Asse haben bei der Junioren-WM in Planica für die erste deutsche Medaille gesorgt. In der Mixedstaffel (jeweils ein Sprung, 5,0/2,5 km) feierten die aus Sohland in der Oberlausitz stammende Anne Häckel und Ronja Loh (beide VSC Klingenthal) sowie Tristan Sommerfeldt...