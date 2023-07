Olympia in Frankreich: Ein kleines bisschen Vorfreude

In genau einem Jahr, am 26. Juli 2024, beginnen in Paris die Olympischen Spiele. Die Organisatoren erhoffen sich ein großes Fest, auch um die aktuell gedrückte Stimmung hinter sich zu lassen - aber noch herrscht wenig Enthusiasmus.

Was sie von den Olympischen Sommerspielen nächstes Jahr in Paris hält? Sabrina, Managerin der Bar "La terrasse" am Ufer der Seine zwischen den Brücken Pont de Sully und Pont Marie, blickt bei dieser Frage erst überrascht, dann ratlos drein. "Ganz ehrlich, damit haben wir uns noch überhaupt nicht befasst." Was sie von den Olympischen Sommerspielen nächstes Jahr in Paris hält? Sabrina, Managerin der Bar "La terrasse" am Ufer der Seine zwischen den Brücken Pont de Sully und Pont Marie, blickt bei dieser Frage erst überrascht, dann ratlos drein. "Ganz ehrlich, damit haben wir uns noch überhaupt nicht befasst."