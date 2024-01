Organisatoren des Biathlon-Weltcups in Oberhof trotzen dem schlechten Wetter

Für das sportliche Spektakel am Grenzadler sind die deutschen Skijäger personell gut aufgestellt. Ein waschechter Thüringer ist besonders heiß auf sein Heimspiel.

Die gute Nachricht zuerst: der Biathlon-Weltcup in Oberhof vom Donnerstag bis zur Sonntag ist nicht in Gefahr. Dennoch zwingen die avisierten milden Temperaturen und der Dauerregen dieser Tage die rührigen Organisatoren zum Handeln. So wurden so viele Streckenabschnitte wie möglich geschont. "Wir haben entschieden, dass am Dienstag keinerlei...