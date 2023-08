Parallelen zu Zwickau: Schiedsrichter in Elversberg mit Bier attackiert

Nach Abpfiff der Begegnung in der 2. Bundesliga zwischen dem SV Elversberg und dem FC Hansa Rostock (1:2) kam es zu einer unschönen Szene.

Elversberg. Gerade erst ist der Becherwurf von Zwickau durch den Urteilsspruch mit Geldstrafe gegen den Fan endgültig über die Bühne gegangen, da überschattet ein ähnlicher Vorfall schon wieder den deutschen Profifußball: Im Zweitliga-Spiel zwischen Aufsteiger SV Elversberg und dem FC Hansa Rostock ist am Samstag nach Schlusspfiff Linienrichter Fabian Maibaum beim Verlassen des Feldes attackiert worden: Ein Zuschauer schüttete von der Tribüne den Inhalt seines Bierbechers aus kurzer Entfernung gezielt ins Gesicht und auf den Körper des Unparteiischen - ähnlich wie vergangene Saison beim FSV Zwickau.

Nach Angaben des DFB wurde der Besucher vom Ordnungspersonal und von der Polizei identifiziert und ausfindig gemacht. Linienrichter Maibaum hat indessen bei der Polizei Strafanzeige und Strafantrag gegen den Angreifer gestellt, Schiedsrichter Robert Kampka den Vorfall im Spielbericht vermerkt.

Lutz Michael Fröhlich, der Maibaum jegliche Unterstützung zusicherte, war laut DFB fassungslos: "Ich sehe keinen Lerneffekt aus den Vorfällen in den vergangenen zwei Jahren", so der Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiedsrichter GmbH. Die Angriffe gegen Schiedsrichter reichten "von Becherwürfen und dem Beschütten mit Bier über beleidigende und abwertende Äußerungen sowie Diffamierungen in den sozialen Netzwerken bis hin zu Morddrohungen".

Soweit war es in Zwickau nicht gegangen, wohl aber auch hier in der Folge Schiedsrichter Nicolas Winter in den sozialen Netzwerken noch beschimpft worden. Die Partie wurde nach dem Vorfall in der Halbzeitpause wenig später abgebrochen und später mit 2:0 für Rot-Weiß Essen gewertet worden.

"Wie weit soll das noch gehen? Wo soll das hinführen, für die betroffen Unparteiischen in allen Spielklassen, aber auch für das Image des Fußballs?", fragte Fröhlich nach dem neuerlichen Vorfall am Samstag. Respekt und Anstand müssten wieder sichtbare Kennzeichen des Fußballs werden, "sonst hat dieser Sport keine gute Zukunft". (fp)

